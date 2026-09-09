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Iranul a lansat 20 de rachete balistice după ce SUA au distrus 5 petroliere. 18 au fost interceptate

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Rachete iraniene interceptate deasupra Iordaniei, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2026. Imagine surprinsă din sudul Siriei.
Iranul a lansat 20 de rachete balistice după ce SUA au distrus 5 petroliere. Sursă foto: X
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SUA au distrus cinci petroliere iraniene într-o singură zi, iar răspunsul Teheranului a venit la doar câteva ore: 20 de rachete balistice au fost lansate spre Iordania, unde se află forțe americane. Armata iordaniană spune că 18 dintre ele au fost interceptate, iar celelalte două au căzut în zone nelocuite. Iranul a amenințat apoi că va lovi și petroliere aflate în apropierea porturilor din Kuweit și Bahrain, scrie CNN. Atacurile americane din Golf au fost prezentate de CENTCOM drept represalii după două tentative ale Gardienilor Revoluției de a lovi o navă militară a SUA.

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Iranul a lansat 20 de rachete balistice spre Iordania

SUA au distrus cinci petroliere iraniene într-o singură zi. Dintre acestea, patru nave, Kaviz, Charminar, Horizon 1 și Riesco, au fost lovite în Golful Oman, iar a cincea, Derya, se afla în apropierea insulei Kharg, unul dintre principalele puncte prin care Iranul își exportă petrolul. Înaintea atacurilor, forțele americane au cerut echipajelor să părăsească navele. În imaginile publicate de armata SUA, petrolierul Riesco apare în flăcări și apoi scufundându-se. Secretarul de stat american Marco Rubio avertizase deja că Washingtonul va riposta de fiecare dată când Iranul încearcă să lovească nave militare americane.

„De fiecare dată când vor încerca, vor pierde petroliere”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în Columbia, iar răspunsul Teheranului a venit în noaptea de marți spre miercuri. Gardienii Revoluției au anunțat că au vizat baza aeriană Muwaffaq Salti, din apropierea orașului Al Azraq, o instalație folosită și de forțele americane.

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Armata Iordaniei a confirmat că asupra țării au fost lansate 20 de rachete balistice din Iran. Sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 18 dintre ele, iar celelalte două au căzut în zone nelocuite. Nu au fost raportate victime. Echipe speciale au fost trimise ulterior în zonele în care au căzut fragmente de rachete, iar populația a fost avertizată să nu atingă resturile găsite la sol.

Iranul a susținut că atacul a provocat pagube importante bazei folosite de americani, însă această afirmație nu a fost confirmată independent. Un oficial american citat de Reuters a declarat că atacurile nu și-au atins obiectivele și că toți militarii SUA sunt în siguranță.

Iranul amenință petrolierele din Kuweit și Bahrain

Gardienii Revoluției au transmis și un avertisment către echipajele petrolierelor aflate în apropierea porturilor din Kuweit și Bahrain, două state care găzduiesc forțe americane. IRGC le-a cerut marinarilor să-și „părăsească imediat navele”, susținând că petrolierele ar putea deveni ținte dacă rămân în porturi sau în apropierea acestora.

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Situația s-a agravat și mai mult miercuri, când Gardienii Revoluției au susținut că au atacat alte zece nave care încercau să traverseze o zonă declarată de Iran „interzisă și nesigură” în Strâmtoarea Hormuz. Potrivit declarației iraniene citate de Reuters, printre ținte s-ar fi aflat două nave americane și opt petroliere. Afirmațiile privind lovirea celor zece nave nu au fost confirmate independent.

Opt petroliere iraniene lovite în patru zile

Cele cinci petroliere atacate marți nu sunt primele lovite de forțele SUA. În weekend, armata americană atacase alte trei nave care transportau petrol iranian, după ce Gardienii Revoluției încercaseră să lovească un portavion și un distrugător american. În numai patru zile, bilanțul operațiunilor anunțate de Washington a ajuns astfel la opt petroliere iraniene distruse sau scoase din funcțiune.

Statele Unite spun că navele fac parte dintr-o așa-numită flotă din umbră, prin intermediul căreia sunt transportate exporturile iraniene de petrol și sunt obținute miliarde de dolari folosiți inclusiv pentru finanțarea Gardienilor Revoluției și a grupărilor sprijinite de Teheran în regiune.

Petrolul se apropie de 100 de dolari pe baril

Schimbul rapid de atacuri începe să aibă efecte și pe piețele internaționale. Cotația petrolului Brent s-a apropiat miercuri de pragul de 100 de dolari pe baril, după patru ședințe consecutive de creștere. Investitorii se tem că extinderea luptelor ar putea bloca sau reduce și mai mult fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Hormuz rămâne principalul punct sensibil. Marți, doar șase nave comerciale cu mărfuri au traversat strâmtoarea, față de o medie de 12 în precedentele zece zile, potrivit datelor Kpler citate de Reuters.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Stiri Iran Războiul Israel-Iran Marco Rubio
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