Explicațiile ministrului despre gazele din Neptun Deep și tranzitul prin România

„La teorii conspiraționiste nu vreau să răspund. Vreau să spun următorul lucru: în momentul de față, România are venituri, prin compania Transgaz, pentru toate gazele pe care le tranzitează pe teritoriul României și care se duc în Ucraina, și care vin din Statele Unite ale Americii prin Grecia, Bulgaria, România și ajung în Ucraina. România, da, încasează bani de pe acest tranzit al gazelor naturale și e normal să continuăm să facem acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

Ministrul a explicat că gazele din Neptun Deep, estimate la o capacitate anuală de 8 miliarde metri cubi, sunt împărțite între OMV Petrom și Romgaz, conform acordurilor de concesiune.

„Jumătate sunt ale OMV Petrom, iar cealaltă jumătate aparține Romgaz, companie în care statul român are 70%. Prioritate zero pentru utilizarea acestor gaze o are România, iar excedentul va fi vândut conform acordurilor internaționale și calculelor economice foarte clare”, a detaliat ministrul.

Ministrul Energiei respinge teoriile conspirației privind gazele pentru Ucraina

Referitor la acordurile semnate joi de președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean, Bogdan Ivan a precizat că acestea vizează cooperarea generală și oferă Ucrainei posibilitatea de a cumpăra gaze din alte state, tranzitând România. „E normal ca gazele cumpărate din SUA de Ucraina să tranziteze România, iar acest lucru să genereze venituri pentru Transgaz, o companie a statului român”, a adăugat ministrul.

În același timp, Ivan a criticat răspândirea unor informații false de către anumite partide politice. „De la tranzitul gazelor până la fake news-uri scoase de reprezentanții unui partid care votează împotriva aliaților noștri din NATO și interesului strategic al României cu partenerul nostru principal SUA, nu comentez astfel de teorii ale conspirației, care nu au niciun fundament real”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei subliniază că obiectivul principal al României rămâne reducerea dependenței de gazele rusești și consolidarea relațiilor energetice cu parteneri de încredere, precum Statele Unite.

