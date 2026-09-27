O nouă mașină electrică chinezească a ajuns oficial în România și intră direct într-una dintre cele mai disputate zone ale pieței: modelele electrice accesibile. Cu un preț care pornește de la 21.990 de euro, cinci locuri și tracțiune spate, Geely E2 și poate ajunge, în funcție de versiune, la o autonomie de 345 de kilometri. Modelul a fost lansat oficial pe piața românească pe 25 septembrie și va fi vândut în trei niveluri de echipare, Pro, Max și Ultra, potrivit Automarket, care a participat la evenimentul de prezentare.

Geely E2 costă de la 21.990 de euro în România

Prețul de pornire anunțat pentru Geely E2 este de 21.990 de euro, cu TVA inclus. Versiunea Max pornește de la 23.990 de euro, iar cea mai bine echipată variantă, Ultra, de la 26.990 de euro. Asta îl plasează între două dintre electricele cunoscute deja de români.

Dacia Spring este promovată în prezent în România de la 17.121 de euro, în cadrul unei oferte comerciale valabile până pe 30 septembrie 2026, potrivit site-ului Dacia. Citroën ë-C3 pornește, conform listei oficiale de prețuri din România, de la 23.110 euro.

Două baterii și autonomie de până la 345 de kilometri

Geely oferă două versiuni de baterie, ambele de tip LFP. Modelul de bază are o baterie de aproximativ 35 kWh, un motor electric de 82 CP și o autonomie de până la 252 de kilometri în ciclul WLTP. Versiunile superioare primesc bateria de aproximativ 47 kWh și un motor de 116 CP. Autonomia maximă urcă în acest caz la 345 de kilometri. Bateria mare poate fi încărcată rapid cu până la 80 kW.

Geely indică pentru E2 un timp de aproximativ 25 de minute pentru încărcarea rapidă de la 30% la 80%, în condiții favorabile. Un detaliu mai puțin obișnuit pentru o electrică mică este tracțiunea spate. Motorul pune în mișcare roțile din spate, nu pe cele din față.

Pare mică pe dinafară, dar are portbagaj de 375 de litri

E2 este o mașină de oraș, dar chinezii au încercat să scoată cât mai mult spațiu din dimensiunile sale. Modelul are aproximativ 4,14 metri lungime și un ampatament de 2,65 metri. În interior sunt cinci locuri și peste 30 de spații de depozitare. Portbagajul din spate are 375 de litri și poate ajunge la 1.320 de litri cu bancheta rabatată.

Mai există însă un portbagaj de 70 de litri și sub capotă, în locul în care o mașină clasică ar avea motorul termic. La interior sunt două ecrane, unul de 8,8 inci în fața șoferului și un display central de 14,6 inci. Mașina oferă Apple CarPlay și Android Auto.

Chiar și versiunea de bază vine cu multe sisteme de siguranță

Geely a pus multe dintre dotările importante încă de pe versiunea Pro. Modelul de bază are faruri LED, climatizare automată, cameră pentru mersul înapoi, tapițerie din piele ecologică și mai multe sisteme de asistență pentru șofer. Printre acestea se numără frânarea automată de urgență, cruise controlul adaptiv, menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort, recunoașterea indicatoarelor și senzorii de parcare.

E2 a primit și cinci stele la testele Euro NCAP din 2026. Organizația europeană a acordat modelului 86% pentru protecția la impact, 79% pentru condus în siguranță, 72% pentru evitarea accidentelor și 95% pentru siguranța după producerea unui accident.