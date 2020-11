General Motors, cel mai mare constructor auto american în funcție de vânzări, plănuiește angajarea unui număr de trei mii de dezvoltatori software și de ingineri specializați în dezvoltarea mașinilor electrice, scrie CNBC.

Mark Reuss, președintele General Motors, spune că angajările vin în urma atenției tot mai mari pe care compania o acordă mașinilor electrice.

“Acest lucru va arăta în mod clar că suntem determinați să dezvoltăm în continuare software-ul de care avem nevoie în mașini electrice, pentru a dezvolta experiențele clienților și a deveni o forță de muncă bazată pe expertiză software”, a spus el.

Investiții de 20 de miliarde de dolari

Angajările vin după ce concernul a anunțat că va investi 20 de miliarde de dolari până în anul 2025 și va lansa cel puțin 20 de modele electrice.

Recent, General Motors a prezentat varianta electrică a celebrului Hummer, iar aceasta a avut un succes masiv.

Grupul are succes și în China, unde Wuling – o mașină electrică realizată în colaborare cu un grup local – se află în topul vânzărilor.

De asemenea, General Motors a preluat 10% din acțiunile producătorului de mașini electrice Nikola.

General Motors deține și Cruise Automation, o companie axată pe realizarea de sisteme pentru condusul autonom și care mai are drept investitori grupurile japoneze Honda și SoftBank.

Tesla, lider incontestabil

General Motors încearcă să țină pasul cu Tesla, liderul mondial în domeniul mașinilor electrice.

Deși are vânzări mult mai mici, Tesla are o capitalizare bursieră de 435 de miliarde de dolari, în vreme ce General Motors valorează doar 62,5 miliarde, deși are afaceri și profituri mult mai mari.

PARTENERI - GSP.RO Cum a ajuns o menajeră româncă să comită „jafurile secolului” la Londra. Ce s-a văzut în imagine i-a șocat pe toți

PARTENERI - PLAYTECH Ce s-a întâmplat, înainte ca Draga Olteanu Matei să moară! Dramă fără margini!

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2020. Taurii au probleme în dialogurile cu persoanele în care nu au încredere

Știrileprotv.ro Reacțiile adverse care pot apărea după administrarea vaccinului anti-COVID