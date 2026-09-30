George Simion a anunțat că AUR nu votează niciun fel de guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu: „De ziua mea l-ați arestat”

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că formaţiunea sa nu va susţine investiţia noului guvern condus de Marcel Mureşan, calificându-l drept un „guvern marionetă”.

„Răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor ameninţărilor, nu votăm acest guvern marionetă şi nu vom susţine nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberaţi şi îi faceţi dreptate lui Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Discursul lui George Simion în plen

În intervenţia sa, liderul AUR a criticat dur actuala conducere politică, pe care o acuză că ar acţiona împotriva intereselor poporului. „Vă trece un fior rece aşa pe şira spinării de fiecare dată când auziţi de votul românilor şi de alegeri democratice”, a afirmat acesta, adresându-se colegilor parlamentari. „Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-l reprezentăm cu cinste şi cu demnitate.”

Simion a susţinut că asupra membrilor AUR au fost exercitate presiuni pentru a susţine guvernele anterioare, făcând referire la presupuse tentative de intimidare şi corupere. „Ne-aţi ameninţat, aţi trimis private jet-uri după noi, aţi pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne ameninţe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacţioneze cu câteva sute de mii de euro”, a adăugat liderul AUR.

Acuzaţii privind presiuni şi intimidări

George Simion a mai declarat că presiunile asupra partidului său au inclus şi ameninţări directe. „De ziua mea l-aţi arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru ţară, l-aţi trimis la Arestul Central şi pe mine m-aţi avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică!”, a spus el, reiterând susţinerea necondiţionată pentru fostul lider AUR, Călin Georgescu.

Simion a subliniat că partidul său va continua să se opună oricărui guvern pe care îl consideră „provizoriu” şi „controlat”. „Noi suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi, aşa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui şi familia tuturor românilor care s-au săturat de voi”, a declarat acesta.

Apel la parlamentari

În finalul discursului său, liderul AUR a lansat un apel către restul parlamentarilor să nu voteze guvernul propus. „Nu există decât înainte sau sus. Ştiţi voi unde. Nu vă murdăriţi sufletele din cauza fricii şi mă uit în special la cei care au venit votaţi de români în acest Parlament pe un mandat suveranist. Refuzaţi să votaţi astăzi şi picaţi acest guvern aşa cum trebuie, cu un scor record”, a subliniat Simion.