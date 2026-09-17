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Liderul AUR, George Simion, a avut joi o întâlnire de 30 de minute cu președintele Nicușor Dan, în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui nou premier. George Simion a transmis că Guvernul „nu se poate face fără AUR”. Acesta a cerut încetarea atacurilor la adresa formațiunii politice pe care o conduce, menționând explicit numele lui Sorin Grindeanu, alături de alți lideri politici.
„Aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim. Nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată.”, a spus George Simion, după consultările de la Palatul Cotroceni.
Liderul AUR a subliniat că formațiunea sa nu va vota un guvern dacă nu face parte din acesta.
„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune, în sensul de a ceda, și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România.Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a adăugat George Simion.
Potrivit lui George Simion, situația actuală necesită o resetare politică: „Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. E nevoie de un moment zero, de un nou început. AUR e parte a dialogului și va fi parte a soluției, mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali românilor”.
De asemenea, liderul AUR a cerut votarea rapidă a unui nou guvern, avertizând că, în caz contrar, situația ar putea fi tranșată prin alegeri: „Un guvern trebuie votat cât mai repede, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci se va ajunge la votul românilor”.
George Simion a criticat posibilitatea formării unui Executiv condus de un premier tehnocrat.
„AUR își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică sau vom merge în continuare pe anularea alegerii românilor și mergem pe varianta de premier tehnocrat care să nu dea socoteală românilor”, a mai spus președintele AUR.
„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb”, a mai declarat George Simion după consultări.
Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și delegația AUR, în cadrul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui premier, de joi, 17 septembrie, a fost marcată de poziții ferme și apeluri la dialog, în contextul unui blocaj politic ce pare fără soluție imediată.