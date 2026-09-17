Liderul AUR, George Simion, a avut joi o întâlnire de 30 de minute cu președintele Nicușor Dan, în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui nou premier. George Simion a transmis că Guvernul „nu se poate face fără AUR”. Acesta a cerut încetarea atacurilor la adresa formațiunii politice pe care o conduce, menționând explicit numele lui Sorin Grindeanu, alături de alți lideri politici.

„Aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim. Nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată.”, a spus George Simion, după consultările de la Palatul Cotroceni.

George Simion, după consultările de la Cotroceni Sursa foto: Dumitru Angelescu/Libertatea

Liderul AUR a subliniat că formațiunea sa nu va vota un guvern dacă nu face parte din acesta.

„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune, în sensul de a ceda, și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România.Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a adăugat George Simion.

George Simion, a făcut declarații după consultările de la Cotroceni Sursa foto: Dumitru Angelescu/Libertatea

Potrivit lui George Simion, situația actuală necesită o resetare politică: „Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. E nevoie de un moment zero, de un nou început. AUR e parte a dialogului și va fi parte a soluției, mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali românilor”.

De asemenea, liderul AUR a cerut votarea rapidă a unui nou guvern, avertizând că, în caz contrar, situația ar putea fi tranșată prin alegeri: „Un guvern trebuie votat cât mai repede, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci se va ajunge la votul românilor”.

Liderii AUR la Palatul Cotroceni, Bucuresti, 17 septembrie 2026 .Sursa foto: Dumitru Angelescu/Libertatea

George Simion a criticat posibilitatea formării unui Executiv condus de un premier tehnocrat.

„AUR își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică sau vom merge în continuare pe anularea alegerii românilor și mergem pe varianta de premier tehnocrat care să nu dea socoteală românilor”, a mai spus președintele AUR.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb”, a mai declarat George Simion după consultări.