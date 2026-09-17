Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat joi, după discuțiile cu Nicușor Dan, în vederea desemnării premierului, că social-democraţii i-au spus spus preşedintelui că sunt pregătiţi să preia guvernarea şi să conducă Guvernul, precizând că sunt îndreptăţiţi să facă acest lucru, având în vedere că PSD a câştigat alegerile parlamentare din 2024. Întâlnirea a durat aproximativ 20 de minute, mai puţin decât era programat.

„I-am spus preşedintelui că suntem pregătiţi să preluăm guvernarea. Avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere. Ne dorim să conducem Guvernul, suntem îndreptăţiţi să facem acest lucru. Am câştigat alegerile parlamentre în 2024. Ştim să guvernăm bine pentru România. România are nevoie de un guvern şi de stabilitate.Are nevoie de un act de guvernare coerent”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a precizat că România a ajuns în această situaţie din cauza modului în care Ilie Bolojan a condus Guvernul.