George Simion și-a anunțat noii parteneri europeni că „AUR va exista politic și în Republica Moldova”

„Ne pliem perfect pe ceea ce înseamnă ECR Party”, spune George Simion. „Am depus cererea în luna noiembrie. Procesul de aderare durează de la 6 luni la un an. Vom fi parte a conservatorilor europeni”.



Iar lucrurile par să avanseze în direcția dorită de copreședintele AUR. George Simion s-a deplasat săptămâna trecută în Polonia și la Bruxelles, pentru a discuta afilierea „la familia conservatorilor și reformiștilor europeni, de orientare de centru-dreapta”, după cum singur o definește.



Conservatorii britanici sunt cei care au pus bazele formațiunii, în 2009, când s-au rupt de Partidul Popular European (creștin democrat).

„La nivel internațional, ECR are partide din întreaga lume. Îi are în continuare pe conservatorii britanici ca principală forță, deși conservatorii britanici nu mai fac parte din Uniunea Europeană”, explică Simion.



Din cele șapte grupuri existente în Parlamentul European, ECR este al șaselea ca număr de europarlamentari – 61, între care și un român, Cristian Terheș (PNȚCD).



Numărul de europarlamentari din fiecare grup politic | Sursa: Parlamentul European

Cei mai mulți provin de la Partidul Lege și Justiție (PiS) aflat la guvernare în Polonia. Tot aici s-au afiliat și cei de la Fratelli DItalia sau europarlamentarii VOX din Spania, formațiuni pe care analiștii politici au tendința de a le plasa spre extrema dreaptă.



Eurorealist, nu eurosceptic

Este exact catalogarea pe care Eugen Simion vrea s-o evite pentru AUR. Și nu este de acord nici cu eticheta de partid eurosceptic, care pare să se fi lipit automat după apropierea de conservatorii europeni.



„Din punctul nostru de vedere, ECR nu este un partid eurosceptic, ci eurorealist. Nu am văzut, de exemplu, la PiS, care în momentul ăsta are cei mai mulți europarlamentari, poziții pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Am văzut, în schimb, poziții pentru apărarea suveranității naționale poloneze și regulilor lor interne, care ni se potrivesc și nouă”, spune George Simion.



Acesta insistă asupra ideii de „partid eurorealist”, motiv pentru care a cerut și o poziție oficială din partea ECR Party.



Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni este un partid eurorealist. Poziția noastră este că, deși UE are defecte profunde, aceasta se poate reforma. (…) UE trebuie să revină la principiile sale fundamentale de a fi o organizație care servește mai degrabă intereselor statelor sale membre decât invers. Comunicat ECR Party:

„Partidele care în acest moment compun grupul de europarlamentari nu cred că pledează pentru ieșirea din Uniunea Europeană, cum a relatat o parte din mass-media românească. Noi ne pliem din punctul ăsta de vedere pe poziția conservatorilor polonezi, care își apără suveranitatea la nivel european, dar nu vor o ieșire din Uniunea Europeană și se împotrivesc Rusiei”, afirmă liderul AUR.



„My body, my choice”



George Simion, la sediul PiS din Varșovia | Foto Facebook

AUR se pliază pe poziția conservatorilor polonezi, dar nu chiar în toate privințele. Controversata lege antiavort promovată de PiS în Polonia nu este un model pentru Simion.



„Nu toate pozițiile luate în parte ale partidelor care compun ECR Party sunt poziții asumate de celelalte partide. De exemplu, pe linia de avort și pe linia de natalitate noi încercăm să promovăm mai buna informare, care nu se întâmplă în momentul ăsta, a femeilor care vor să facă avort”, afirmă liderul AUR.



Libertate de opțiune pentru avort, dar și pentru vaccin, ține să puncteze Simion: „Ni se pare o lipsă de coerență ceea ce promovează unele grupuri de stânga – my body, my choice, într-un punct de vedere, și în alt punct de vedere, vaccinul ar trebui să fie obligatoriu. Suntem pentru libertatea de opțiune și legat de vaccinuri și de celelalte aspecte”.



„Libertatea este unul dintre cei patru piloni. Însă ne dorim o mai bună informare și susținere din partea statului pentru cuplurile care vor să facă copii, de exemplu, și o politică de promovare a natalității fără impuneri, fără obligativități”. George Simion:

Întrebat dacă apropierea de Fratelli DItalia și VOX din Spania, două partide populiste antiimigrație, nu va crea probleme la nivelul electoratului AUR din diaspora, George Simion spune că semnalele din filiale din diaspora sunt mai degrabă pozitive.



Liderul formațiunii Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (în centru imaginii), conduce un miting electoral în septembrie 2020 | Sursa foto: Hepta



„Am vorbit cu colegii noștri din Italia care și-au manifestat dorința de apropiere față de Fratelli d’Italia mai degrabă decât de Matteo Salvini, care face parte din altă familie europeană. Și nu-i consideră pe aceștia extremiști sau antiromâni. Politica față de imigrație la nivel european este o chestiune care trebuie luată în calcul, dar noi, românii, suntem parte a comunității europene și avem drepturi egale de muncă și de circulație. Nimeni nu pune în chestiune aceste subiecte și, cu siguranță, dacă vor exista derapaje din partea unor partide din ECR la nivelul comunității europene, o să se ia atitudine”.

Un partid geamăn la Chișinău și problema „ȘOR”

Principala problemă identificată de George Simion în interiorul ECR Party este însă mult mai aproape de granițele României.

Singura formațiune din Republica Moldova afiliată la conservatorii europeni este Partidul ȘOR, o formațiune care reprezintă populația rusofonă, condusă de primarul orașului Orhei, omul de afaceri Ilan Șor.



George Simion a anunțat deja la Bruxelles că, în momentul în care AUR va deveni membru cu drepturi depline al ECR Party, va cere excluderea celor de la ȘOR.



George Simion (stânga), la întâlnirea cu lideri din ECR Party la Bruxelles | Foto: Facebook

„În timpul întâlnirii de la Bruxelles, la care au luat parte, de exemplu, Carlo Fidanza din partea Fratelli d’Italia, Richard Milson, directorul ECR Party, și europarlamentarii polonezi Gabriel Beszlej și Ryszard Czarnecki, am abordat subiectul Partidului ȘOR și le-am spus că în momentul în care AUR va exista politic și în Republica Moldova vrem să luăm în discuție, în momentul în care vom avea drepturi depline la nivelul familiei europene a conservatorilor, apartenența Partidului ȘOR la partidul nostru european. Ne deranjează acest lucru și vom analiza cu atenție situația”, avertizează liderul AUR.



La momentul potrivit vom face acest anunț privind forma exactă de manifestare a AUR peste Prut. George Simion:

În decembrie anul trecut, la scurt timp după câștigarea unui mandat de deputat pe listele AUR în Parlamentul de la București, Boris Volosatîi, directorul Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău, a anuțat că în Republica Moldova urmează să apară un nou partid unionist, asociat cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).



Până la extinderea peste Prut, AUR pune accentul pe ofensiva europeană. George Simion anunță că seria de consultări cu liderii ECR Party va continua și în cursul acestei săptămâni, când este prevăzută și o videoconferință cu președinta formațiunii europene, Giorgia Meloni, care este și liderul Fratelli D’Italia.



