O informare meteo ANM de ger, vânt, precipitații mixte și polei este în vigoare în mai multe zone din țară până joi, 22 ianuarie.

ANM anunță ger de -20 de grade

În intervalul duminică, 18 ianuarie, ora 10:00 – marți, 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării.

„Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade”, anunță ANM.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod galben de ger în toată țara până marți seara

Un cod galben de ger pentru toată țara este emis de ANM pentru perioada luni, 19 ianuarie, ora 20:00 – marți, 20 ianuarie, ora 10:00.

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”, spun meteorologii.

Un alt cod galben de temperaturi foarte scăzute și ger este emis pentru astăzi, 19 ianuarie, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Cum va fi vremea în țară luni, 19 ianuarie 2026

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul Moldovei, pe văile și depresiunile din Transilvania și pe parcursul zilei.

Cerul va fi senin la munte și în dealurile subcarpatice, iar în rest, local se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și pe arii restrânse ceață asociată cu depuneri de chiciură.

La începutul intervalului în regiunile sudice, izolat și trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -21 și -5 grade.

Cum va fi vremea în București luni, 19 ianuarie 2026

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5 spre -4 grade, iar cea minimă va fi de -13 spre -10 grade.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Precipitațiile estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece în toată țara, se arată în prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne" de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Exclusiv
Știri România 07:00
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău"
Știri România 18 ian.
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău”
Florin Prunea, cu ochii în lacrimi la „Desafio: Aventura". Ce a pățit Bettyshor: „M-a nenorocit! Se smulge părul din cap"
Exclusiv
Stiri Mondene 09:15
Florin Prunea, cu ochii în lacrimi la „Desafio: Aventura”. Ce a pățit Bettyshor: „M-a nenorocit! Se smulge părul din cap”
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
Stiri Mondene 18 ian.
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»"
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
