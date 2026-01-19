O informare meteo ANM de ger, vânt, precipitații mixte și polei este în vigoare în mai multe zone din țară până joi, 22 ianuarie.

ANM anunță ger de -20 de grade

În intervalul duminică, 18 ianuarie, ora 10:00 – marți, 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării.

„Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade”, anunță ANM.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod galben de ger în toată țara până marți seara

Un cod galben de ger pentru toată țara este emis de ANM pentru perioada luni, 19 ianuarie, ora 20:00 – marți, 20 ianuarie, ora 10:00.

„Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”, spun meteorologii.

Un alt cod galben de temperaturi foarte scăzute și ger este emis pentru astăzi, 19 ianuarie, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Cum va fi vremea în țară luni, 19 ianuarie 2026

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul Moldovei, pe văile și depresiunile din Transilvania și pe parcursul zilei.

Cerul va fi senin la munte și în dealurile subcarpatice, iar în rest, local se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și pe arii restrânse ceață asociată cu depuneri de chiciură.

La începutul intervalului în regiunile sudice, izolat și trecător vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -21 și -5 grade.

Cum va fi vremea în București luni, 19 ianuarie 2026

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5 spre -4 grade, iar cea minimă va fi de -13 spre -10 grade.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Precipitațiile estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece în toată țara, se arată în prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer rece din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

