Vladimir Putin vrea să adoarmă Europa: „Nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă”

Liderul rus Vladimir Putin a transformat un eveniment cultural într-o tribună de propagare a unor mesaje de adormire a Europei, insistând mai ales asupra faptului că nu intenționează să lanseze un război împotriva ei și, prin urmare, că nu ar avea nevoie să-și ia măsuri de protecție.

„Mulți în Europa spun că se așteaptă la o agresiune din partea Federației Ruse și de aceea trebuie să se pregătească pentru luptă, pentru un război cu Rusia”, a spus Putin în timpul Forumului Cultural Internațional de la Sankt Petersburg, potrivit AFP.

„Dar aș dori să subliniez încă o dată că noi nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa”, a adăugat liderul autrocrat rus, în condițiile în care regimul său și-a înmulțit operațiunile hibride împtriva statelor membre UE și NATO.

Kremlinul vrea ca Europa să fie slabă în fața Rusiei

Acest mesaj, unul neobișnuit și bizar pentru specificul evenimentului de la Sankt Petersburg, a fost urmat de o încercare de a-i întoarce pe cetățenii europeni împotriva liderilor lor. Potrivit lui Putin, liderii europeni „îi înșeală” pe oameni cu amenințarea rusă pentru a se înarma ca să susțină Ucraina.

În timp ce se înarmează, Rusia caută să convingă celelalte țări că nu reprezintă o amenințare pentru ele și depune eforturi constante pentru a le determina să nu caute modalități de a se proteja. Rusia folosește numeroase tactici în acest sens: de la adormirea populației cu mesaje de tipul „nu vă vom ataca” sau stârnirea ei împotriva liderilor lor cu mesaje insidioase de tipul „vă mint, vă sărăcesc etc.” până la operațiuni hibride, care presupun inclusiv provocarea unor explozii la fabrici de armament.

Vladimir Putin a mințit anterior în privința Ucrainei și nu numai

Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri că nu are intenții ostile împotriva Ucrainei. El a făcut declarații în acest sens chiar și atunci când își desfășura armata în jurul țării vecine. În cele din urmă, liderul rus a atacat Ucraina. Invazia din Ucraina este doar unul dintre puținele exemple în care Vladimir Putin a procedat contrar față de cum a vorbit în public.

Potrivit unor surse, directorul CIA s-a dus la sfârșitul lunii august la Moscova pentru a avertiza regimul lui Putin să nu atace Europa. Franța, Italia și Spania au fost deja informate că Moscova pregătește o posibilă operațiune cu drone împotriva lor.

Marine Le Pen schimbă discursul și avertizează Rusia

De altfel, după o reuniune de urgență pe teme de securitate, candidata la președinția Franței, Marine Le Pen, cunoscută pentru indulgența ei față de Putin, și-a schimbat radical poziția, iar mulți s-au întrebat ce anume a aflat de la Emmanuel Macron. „Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să poată spera să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințare, destabilizare sau presiune psihologică”, a avertizat Marine Le Pen.