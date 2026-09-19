Șoferii care tranzitează sau vizitează Austria trebuie să fie extrem de atenți la regulile rutiere și de mediu local. Un gest aparent inofensiv la volan, făcut din neglijență sau obișnuință, poate atrage amenzi drastice, care ajung în anumite regiuni până la suma de 1.000 de euro.

Amenzi de la 72 de euro până la 1.000 de euro în Viena

Legislația austriacă tratează cu mare strictețe curățenia drumurilor publice și siguranța traficului rutier, conform publicației Blic. În timp ce mulți conducători auto consideră că aruncarea unui rest alimentar biodegradabil, cum ar fi o coajă de banană sau un cotor de măr, nu reprezintă o problemă pentru mediu, autoritățile din Austria au o perspectivă diferită și aplică sancțiuni ferme.

Clubul Auto, Moto și de Turism din Austria (ÖAMTC), cea mai mare organizație automobilistică din această țară, a emis un avertisment clar pentru toți participanții la trafic. Conform Codului Rutier local, murdărirea gravă a carosabilului atrage o amendă de bază de până la 72 de euro.

Cu toate acestea, sancțiunile pot crește exponențial în funcție de regiune sau de normele locale de salubritate. În Viena, capitala Austriei, Legea privind „Curățenia Urbană” stipulează că orice persoană care murdărește drumurile publice sau spațiile verzi accesibile tuturor poate primi o amendă administrativă de până la 1.000 de euro. Reprezentanții ÖAMTC precizează că reglementări similare sunt aplicate de multe alte municipalități și landuri federale austriece.

Pericol de accidente și risc de dosar penal

Măsurile drastice nu sunt motivate doar de protecția mediului înconjurător, ci mai ales de prevenirea accidentelor rutiere. Obiectele sau resturile aruncate din mașină în timpul mersului pot speria sau distrage ceilalți șoferi.

În situații extreme, un conducător auto surprins de un obiect ce îi vine spre parbriz poate pierde controlul direcției, provocând o coliziune gravă. În astfel de cazuri, persoana care a aruncat obiectul este direct răspunzătoare și pentru acoperirea pagubelor materiale sau umane generate.

O situație și mai gravă este generată de aruncarea mucurilor de țigară aprinse pe geam. În perioadele uscate, acestea pot aprinde vegetația uscată de pe marginea drumului, provocând incendii de vegetație sau chiar incendii forestiere de proporții. ÖAMTC atrage atenția că, dacă un muc de țigară provoacă un incendiu sau dacă din cauza fumului și a accidentelor rezultate există persoane rănite, fapta depășește sfera contravențională și poate atrage încadrare penală pentru distrugere sau punere în pericol din culpă.