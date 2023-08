„Nu înțeleg de ce m-au amendat tocmai pe mine. Cred că dacă nu eram țigan nu primeam amendă. Familia mea știe că nu am făcut nimic greșit. Momentan, nu am primit amenda, însă nu o s-o plătesc, o să o contest în instanță. Nu înțeleg de ce mă acuză de rasism, eu iubesc ț**anii, fac parte din ei, nu m-aș gândi niciodată să îi jignesc”, a afirmat Gheboasă, pe numele real Gabriel Gavriș, la România TV.

Ulterior, într-o postare pe Tik Tok, artistul în vârstă de 21 de ani a spus că Jandarmeria l-a amendat după festivalul UNTOLD pentru că a fost „singurul «black skin» care a cântat acolo, singurul ț***n”.

„Am primit amendă 1.000 de lei din partea Jandarmeriei de la Cluj, având în vedere faptul că acolo, pe scena hip hop, au mai cântat și alți artiști, care au avut versuri poate mai rele, poate la fel de rele ca ale mele, cu aceleași conotații sexuale și spun că am făcut o discriminare și rasism împotriva romilor, eu”, a spus Gheboasă.

Și a continuat: „Eu sunt singurul «black skin» care a cântat acolo, sunt singurul ț**** și nu au avut motiv să se ia de mine, dar în schimb Jandarmeria a ținut să îmi dea amendă 1.000 de lei. Pe ochi frumoși. Ei nu văd ce se întâmplă în comentarii pe Facebook, acolo unde toată lumea mă înjură, acolo este cel mai mare rasism la adresa mea. Sunt cuvinte jignitoare aduse la adresa mea de oameni puțin mai în vârstă, pe care nu îi jignesc, eu îi respect, dar care nu mă cunosc”.

Recomandări Consultanții politici din spatele lui Nicolae Ciucă și PNL. Cine a primit peste 1,2 milioane de euro în ultimul an de la liberali

El a precizat că nu va plăti amenda primită „pe ochi frumoși” și că nu înțelege de ce Jandarmeria i-a făcut tocmai lui plângere la CNCD.

Jandarmeria neagă acuzațiile lui Gheboasă

Jandarmeria Română a transmis marți seară, 8 august, că sancţiunile pe care le aplică nu sunt discriminatorii: „Jandarmeria Română nu aplică sancţiuni discriminatorii pe criterii sociale, etnice, religioase sau de orice altă natură. Toate acţiunile noastre sunt ghidate de principiile imparţialităţii, echităţii şi respectului pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor”.

„Acolo unde se vor constata fapte antisociale, vor fi aplicate sancţiuni conform legii, într-o manieră echitabilă şi nediscriminatorie”, au mai precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Jandarmii clujeni l-au amendat marți, 8 august, pe interpretul Gheboasă, cu 1.000 de lei, pentru „versuri vulgare și rasiste” la festivalul UNTOLD. În plus, el a fost reclamat la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Prestația lui Gheboasă de sâmbătă, 5 august, a stârnit polemici aprinse, după ce trapperul a cântat o piesă care conține cuvinte obscene.

