Din primele informații, victima s-a aflat într-un conflict spontan cu un consătean în vârstă de 39 de ani, recidivist.

Potrivit TVR Info, gresorul, un bărbat de 39 de ani, eliberat recent din penitenciar unde a executat o pedeapsă pentru furt.

„Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan. Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani”, a transmis IPJ Dâmbovița printr-un comunicat de presă.

Localnicii susțin că cei doi ar fi avut un conflict anterior, însă acest aspect nu a fost confirmat oficial. Atacatorul a fost reținut de poliție, iar ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale crimei.

Victima, rănită grav, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a decedat ulterior. Pe drumul spre spital, victima ar fi suferit mai multe stopuri cardiace, potrivit publicației locale DB Online.

„Bărbatul a ajuns la spital în plin proces de resuscitare și a decedat în cele din urmă. A făcut mai multe opriri cardiace în timpul transportului. Corpul va fi dus la INML, o să se facă bilanțul lezional”, a declarat o sursă apropiată anchetei, potrivit presei locale.

