„Relația mea cu Andrea Giambruno, care a durat aproape zece ani, se termină aici”, a scris Meloni, iar La Stampa scrie că motivul rupturii sunt comentariile sexiste pe care tatăl fiicei ei de 7 ani, Ginevra, le-a făcut într-o pauză a emisiunii pe care o găzduiește, la Rete4. Înregistrările au fost făcute fără știrea ziaristului.

Comentariile au fost difuzate marți și joi seară într-o emisiune de satiră la canalul Canale 5, un alt canal al grupului Mediaset, care aparține familiei Berlusconi. În înregistrarea difuzată joi seară, jurnalistul îi spune unei colege: „Cum te cheamă? Ne cunoaștem deja? Unde te-am mai văzut? Eram beat?, înainte de a adăuga: cum, draga mea? Știți că eu și X (nume redactat) avem o relație? Toată Mediaset o știe, iar acum și tu. Dar căutăm un al treilea participant. Vrei să faci parte din grupul nostru de lucru, ți-ar plăcea?”.

În vârstă de 46 de ani, Giorgia Meloni a decis să pună capăt relației cu Giambruno și a anunțat asta pe rețelele de socializare: „Îi mulțumesc pentru anii minunați petrecuți împreună, pentru greutățile prin care am trecut, și pentru că mi-a dăruit cel mai important lucru din viața mea, care este fiica noastră Ginevra. Drumurile noastre erau de mult separate și e timpul să realizăm asta. Voi apăra ceea ce am fost, voi apăra prietenia noastră, și voi apăra, cu orice preț, o fetiță de șapte ani care își iubește mama și tatăl, așa cum eu nu am putut să-i iubesc pe ai mei. Nimic mai mult de spus despre asta. P.S. toți cei care au sperat să mă slăbească lovindu-mă, să știe că la cât speră picătura să scoată piatra, piatra rămâne piatră și picătura e doar apă!”, a adăugat ea.

Despărțirea vine după ce Giambruno a provocat o serie de momente dificile politice recente pentru Meloni, inclusiv făcând remarci controversate conform cărora femeile tinere ar putea evita violul dacă nu s-ar îmbătă și comparând migrația cu mișcarea animalelor.

Meloni și Giambruno s-au cunoscut în 2015 pe platourile unui program TV la care Meloni era invitată, iar Giambruno scenarist al emisiunii.