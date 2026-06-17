Potrivit The Verge, nu toate funcțiile prezentate la evenimentul Android Show, desfășurat înaintea conferinței I/O, sunt disponibile deocamdată.

Android 17 și noutățile sale

Noua versiune Android 17 este disponibilă începând de astăzi pentru telefoanele Pixel. Conform Google, producătorii altor dispozitive vor distribui actualizarea treptat, pe parcursul anului 2026.

Una dintre cele mai mari modificări ale interfeței este introducerea funcției „Bubbles”, ferestre plutitoare pentru aplicații, care pot fi deschise printr-o apăsare lungă. Deși funcții similare existau deja în unele interfețe personalizate de Android, acum devin parte integrantă a sistemului de operare.

Pentru device-urile pliabile și tablete Google a adăugat o bară dedicată, „bubble bar”, pentru a îmbunătăți multitasking-ul. Funcția „Screen Reactions” este o altă noutate. Aceasta permite utilizatorilor să înregistreze simultan ecranul și reacțiile video, fiind utilă pentru conținutul de pe rețelele sociale.

De asemenea, telefoanele pliabile beneficiază de noi controale pentru jocuri: un gamepad virtual afișat pe jumătatea inferioară a ecranului, în timp ce jocul rulează în partea superioară. Toate telefoanele cu Android vor primi funcția nativă de remapare a butoanelor de control.

Funcții exclusive pentru Google Pixel

Actualizarea aduce și funcții disponibile exclusiv pentru telefoanele Pixel. Modelul Gemini Omni va fi integrat în aplicația Gemini pentru a crea clipuri video pe bază de text, iar Lyria 3 permite generarea de muzică tot pe baza de prompt-uri.

Funcția Quick Share, similară cu AirDrop, este extinsă la modelele Pixel 8A și 9A, în timp ce Voice Translate pentru apeluri telefonice ajunge pe Pixel 10A.

Funcția „Take a Message” va fi, de asemenea, disponibilă pe toate modelele Pixel de la seria 6 în sus, cu excepția Indiei, unde rămâne limitată la seria 10. Pe lângă acestea, opțiunea de editare conversațională din Google Photos este acum accesibilă utilizatorilor din Marea Britanie, Germania, Franța, Spania și Italia.

În plus, sugestiile „Magic Cue” vor fi integrate în noi aplicații de mesagerie, deși Google nu a oferit detalii despre care anume, mai scrie sursa citată.

Ce urmează pentru Andrioid în 2026

Multe dintre funcțiile anunțate la Android Show nu sunt încă incluse în actualizarea de astăzi. Google a precizat că noile capabilități Gemini Intelligence vor fi disponibile pe „device-uri avansate selectate” în vara acestui an.

Printre acestea se numără instrumentul de transcriere Rambler, widget-uri generate de inteligență artificială și funcționalități extinse de automatizare a sarcinilor. Alte funcții, precum emoji-urile reproiectate și instrumentul de bunăstare „Pause Point”, nu au primit încă o dată oficială de lansare.

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