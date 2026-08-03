Proiectul, dedicat lui Tudor Gheorghe

Proiectul, finanțat integral din bugetul local, va avea o capacitate de aproximativ 200 de locuri, potrivit Radio România Oltenia-Craiova. Lucrările de modernizare au început deja la data de 3 august și urmează să fie finalizate până la 1 august 2027.

Data aleasă nu este întâmplătoare, ci coincide cu ziua de naștere a artistului Tudor Gheorghe, viitorul centru cultural urmând să-i poarte numele.

„A început lucrul la Grădina de vară Patria. Încercăm să o finalizăm până anul viitor în această perioadă, pentru că pe 1 august este ziua maestrului Tudor Gheorghe și intenționăm să îi dăm numele lui. (…) Ea va fi folosită pentru serbările elevilor, seri dedicate minorităților, pentru piese de teatru și cinematograf în aer liber”, a precizat duminică, 2 august, Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a publicat mai multe imagini cu stadiul actual al lucrărilor, dar și randări cu modul în care va arăta proiectul finalizat.

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Construită în anii 1950, Grădina de Vară Patria a fost unul dintre centrele culturale de referință ale orașului, dar a intrat în declin după 1990. Cu un design modern și facilități de ultimă generație, locația are șansa să-și recapete gloria de altădată.

Ce va include noua Grădină de Vară

Situată pe Calea Unirii nr. 82, pe un teren de 1.837 mp, Grădina de Vară Patria va fi împărțită în trei zone: clădirea de acces, spațiul destinat publicului și clădirea scenei. Clădirea de acces va găzdui zona de primire a spectatorilor, casieria, garderoba, grupuri sanitare, spații de depozitare și o zonă pentru servirea băuturilor și preparatelor rapide.

Accesul va fi gestionat prin automate de bilete și turnicheți moderni.

Zona destinată publicului se va transforma într-un spațiu multifuncțional, dotat cu platforme în pantă, scaune, mese, spații verzi și un bar exterior. Aceasta va găzdui diverse evenimente, de la spectacole de teatru și concerte la seri literare și proiecții cinematografice. Colonadele ornamentale existente vor fi restaurate și vor servi, de asemenea, ca suport pentru iluminatul nocturn.

Clădirea scenei, situată spre strada Matei Basarab, va include vestiare, grupuri sanitare, spații pentru recuzită și echipamente tehnice, precum și o scenă multifuncțională, dotată cu podea tehnică, trape și structuri suspendate pentru lumini și sunet. Scena va fi echipată și cu un sistem demontabil pentru protecție în sezonul rece, permițând activități pe tot parcursul anului.

În plus, în fața scenei, vor fi amplasate cinci fântâni arteziene cu iluminat ambiental, care vor contribui la crearea unei atmosfere plăcute.

Costul investiției

Potrivit documentației tehnico-economice aprobate de Consiliul Local Craiova, valoarea totală a proiectului este de 26.028.529,07 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, lucrările de construcții și montaj sunt estimate la 11.947.872,09 lei.

Contractul pentru execuția lucrărilor, în valoare de 11.605.864 de lei fără TVA, a fost atribuit firmei locale Construct Invest Carpați SRL. Diferența dintre valoarea totală a investiției și costul lucrărilor de execuție include cheltuieli pentru proiectare, echipamente, taxe și alte costuri necesare implementării proiectului.

După modernizare, Grădina de Vară Patria va deveni un spațiu dedicat comunității, capabil să găzduiască o varietate de evenimente, de la festivaluri și spectacole de teatru la activități educative și lansări de carte.