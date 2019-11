De Andreea Radu,

Suedeza de 16 ani cu Sindromul Asperger, o tulburare din spectrul autismului, a mărturisit că pasiunea ei pentru activismul de mediu s-a născut după ce a învățat despre asta în școală, potrivit Daily Mail.

„Am început să citesc despre asta (despre problemele de mediu) și, pe măsură ce am citit, am înțeles mai mult și, odată ce am înțeles pe deplin, nu puteam să privesc în continuare în altă parte”, a spus Greta Thunberg.

Întrebată de Ellen DeGeneres despre comentariile făcute de Donald Trump după discursul ținut de ea la ONU și dacă ar sta de vorbă cu el să-i „explice” schimbările climatice, tânăra activistă a răspuns:

„Nu înțeleg de ce aș face asta. Nu văd ce i-aș putea spune și nu a auzit deja. Și chiar cred că ar fi o pierdere de timp”.

„Pare o tânără foarte fericită care priveşte spre un viitor luminos şi minunat. Cât de plăcut de privit!”, a spus președintele american despre Greta Thunberg după discursul ei de la ONU.

Greta Thunberg este fondatoarea mișcării protestelor studenților pentru climă și a devenit o inspirație pentru o mișcare internațională care luptă împotriva schimbărilor climatice.

În luna martie a acestui an, ea a fost nominalizată de trei parlamentari norvegieni la Premiul Nobel pentru Pace.

Citeşte şi:

Praful din atmosferă, criminalul nevăzut. Care sunt zonele din București unde poluarea este de peste patru ori mai mare decât limitele admise

Fața plânsă a satului românesc. Cum sunt ignorate de poliție micile furturi care devin crime

Școala din România unde elevi de 10 ani au colegi de bancă adulți de 35-40 de ani. ”Părinții vin să învețe carte ca să-și ajute copiii la teme”

GSP.RO Reacție dură la adresa lui Darren Cahill: „A fost prea mult. Astfel de lucruri nu se spun în public, mi s-a părut umilitor”

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie. O zodie își face gânduri negre