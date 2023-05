Cinci reprezentanți ai elevilor explică pentru Libertatea de ce susțin greva profesorilor și critică guvernanții: „Se folosesc de noi și de contextul examenelor ca să oprească protestul”

Greva profesorilor continuă și marți, 30 mai, după ce noile discuții de luni dintre Marius Budăi și sindicaliști nu au dus la niciun rezultat. Astăzi sunt programate proteste în toată țara, iar la marșul din București e anunțată prezența a 20.000 de angajați din învățământ, care vor merge de la Palatul Victoria la Palatul Cotroceni.

Alături de profesori sunt și reprezentanții mai multor asociații de elevi. Unii au fost și la protestul din stradă de săptămâna trecută, alături de dascălii lor.

Într-o discuție cu ziarul, Laurențiu Govoreanu, președintele Asociației Elevilor din Timiș, a transmis: „Ne dorim ca profesorii de la clasă să aibă un salariu decent, care să le satisfacă nevoile și să le readucă motivații în cadrul actului educațional. Ne gândim la profesorii debutanți, cei care sunt elevii de astăzi. Mulți tineri se gândesc să opteze pentru această carieră, dar salariul demotivant le poate răpi acest vis. Ne dorim să ajungă în sistemul educațional oameni bine pregătiți, care să facă această profesie cu pasiune și dedicare!”

Laurențiu Govoreanu | Foto: Facebook

Recomandări Știți ce afecțiuni de sănătate mintală sunt decontate în România? Nici măcar sistemul nu știe, arată un recent raport

Govoreanu, elev în clasa a XI-a, e de părere că momentul ales de profesori pentru a ieși în stradă este unul oportun pentru a trage un semnal de alarmă. Afirmă că amânarea examenelor nu-i sperie pe elevii din Timiș, atât timp cât „decidenții ajung la o înțelegere cu dascălii și pun educația din această țară pe primul loc”: „Nu mai putem lăsa ca acest sistem să se degradeze și să fie subfinanțat!”

După ce au fost amânate deja cu o săptămână, probele sunt amânate acum cu încă două săptămâni, până la jumătatea lunii iunie, potrivit informării publicate de minister.

Elevii nu dau vina pe profesori pentru amânarea examenelor

„Bac-ul ar trebui să aibă loc peste aproximativ o lună. Aș prefera să nu se ajungă cu greva până acolo, stăm cu stres, bineînțeles, dar în același timp mi se pare că nu putem să ignorăm situația actuală și să învinuim profesorii că protestează într-un moment care, de altfel, este în mod clar oportun, și cu rotativa guvernamentală, și cu examenele”, afirmă și David Dimonu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, din Capitală.

David Dimonu

Recomandări Educația primește un procent din PIB mai mic decât în 1995. Câți bani s-au alocat în ultimii 30 de ani

Acesta a protestat, alături de un grup de colegi și profesori, săptămâna trecută, în Piața Victoriei.

„Orice protest legat de educație trebuie să fie susținut pentru că partea de finanțare este deplorabilă în România, în momentul acesta. Dacă ar fi fost un protest pentru alocarea a 6% din PIB pentru Educație, m-aș fi dus și la acela”, mai spune elevul.

Trecând peste experiența personală din liceu, știu cazuri concrete de oameni tineri care au intrat în sistem având o pasiune pentru lucrul cu copiii, ca învățători și educatori, și după un an s-au lăsat. De ce? Pentru că nu puteau să trăiască cu acel salariu, chiar dacă aveau o pasiune clară pentru profesie David Dimonu, elev în clasa a XII-a

„Educația a ajuns un loc de veci”

Din cauza salariilor, nu mai vrea nimeni să se bage în învățământ, mai crede elevul, iar el a ajuns „ca un fel de loc de veci, unde te duci doar pentru că nu ai unde altundeva sau nu poți”. „De-aia avem și profesori fără vocație”, e convins David.

Nu știu cât de mult i-ar atrage un salariu mai mare în învățământ pe cei tineri, pentru că e nevoie, totuși, și de pasiune pentru profesie, dar în mod cert nu i-ar îndepărta, așa cum se întâmplă acum David Dimonu, elev în clasa a XII-a:

„Am ieșit în stradă din cauza mesajului transmis de Consiliul Național al Elevilor!”

În plus, precizează David, el și colegii săi de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” au ieșit în stradă săptămâna trecută „și din cauza (sau datorită) mesajului transmis în urma consultării de la Guvern de președintele Consiliului Național al Elevilor, care ni s-a părut destul de nerușinat și, din punctul meu de vedere, o alegere proastă a unei persoane care a fost votată să fie imparțială din punct de vedere politic.”

„Am dorit să arătăm că elevii susțin profesorii, în ciuda acelor declarații”, a subliniat el.

Ce declarații a făcut Miruna Croitoru, președintele Consiliului Național al Elevilor, la începutul grevei

Într-o scrisoare deschisă adresată vineri Guvernului, Consiliul Național al Elevilor preciza că susține protestul profesorilor „și ne dorim ca demersul lor să se finalizeze prin concretizarea revendicărilor”.

Dar atunci când a fost anunțată inițial greva profesorilor, mesajul CNE a pus accentul pe impactul negativ al acesteia asupra elevilor, scrie Edupedu: „Susținem protestele din educație, dar având în vedere că elevii au dreptul la protest doar în condițiile în care acesta nu afectează orele de curs, conform legislației în vigoare, considerăm protestele profesorilor un impact negativ imens asupra actului de predare-învățare-evaluare”, spunea atunci președintele Consiliului Național al Elevilor, Miruna Croitoru.

Cea din urmă a fost criticată în spațiul public pentru declarațiile făcute de la pupitrul Guvernului și i s-a imputat faptul că „recită argumentația” Guvernului.

Miruna Croitoru | Foto:gov.ro

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Miruna Croitoru se apără, ea invocând gradul de analfabetism funcțional din România: „Într-un moment de criză a sistemului educațional, slăbiciunile acestuia apar și mai pregnant în lumina reflectoarelor. Cum altfel să percepem gradul de analfabetism funcțional demonstrat în spațiul public de către cei care acuză reprezentanții elevilor și părinților că «recită argumentația» Guvernului în delicata problemă a grevei profesorilor?”

„Nu e vorba de nicio schimbare de poziție”

Contactată de Libertatea, președinta CNE a declarat că organizația nu și-a schimbat sub nicio formă poziția față de greva din Educație, așa cum au scris mai multe publicații de presă, dimpotrivă: mesajul este același – de susținere, însă a fost interpretat greșit sau chiar trunchiat.

„Mesajul inițial a fost că susținem greva, că susținem impactul pozitiv pe care îl poate avea pe termen lung, căci dacă vorbim despre o finanțare mult mai bună a întregului sistem de educație, vom vorbi automat și despre un impact pozitiv asupra elevilor din România”, a spus Miruna Croitoru.

Însă trebuie să privim și la impactul pe termen scurt al grevei asupra elevilor. Pentru că aceștia ne-au scris, iar noi suntem vocea lor. Elevii din an terminal ne pun întrebări: ce se întâmplă cu examenul de Bacalaureat? Nu am putea să ignorăm, până la urmă, vocea lor în contextul acesta. Miruna Croitoru, președinte al Consiliului Național al Elevilor:

„Încep înscrierile la examenul de Bacalaureat, iar scrisoarea deschisă adresată vineri Guvernului era tocmai pentru ca guvernanții să soluționeze problema cât mai rapid, pentru a nu pune elevii în situația de a susține Bac-ul în mijlocul verii sau chiar mai târziu. Scrisoarea deschisă a venit strategic ca timp acum”, a explicat ea.

De ce crede că nu s-a înțeles mesajul inițial

Președinta CNE se apără de critici spunând că mesajul Consiliului Național al Elevilor a fost trunchiat sau interpretat greșit de către instituțiile de media, elevi și profesori: „Au existat titluri înșelătoare în presă care puteau să afecteze în mod negativ credibilitatea structurii, deformând declarațiile complete pe care le-am făcut. Am menționat de la început că susținem greva profesorilor, iar atunci când am subliniat că ne-am dori ca greva să se încheie, mă refeream că trebuie să revenim la o anumită normalitate. Nu e vorba sub nicio formă de o schimbare de poziție”.

„Susținem greva profesorilor în mod necondiționat!”

„Asociația elevilor din Constanța, alături de celelalte asociații de elevi din țară, susține greva profesorilor în mod necondiționat. Considerăm că cererile lor sunt legitime și de bun-simț și ne dorim ca profesorii noștri să fie tratați cu respect de către Guvern. Ne bucurăm că au pus piciorul în prag și că nu se mai lasă batjocoriți de către întreaga clasă politică care ani de zile a subfinanțat Educația”, a transmis și Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța.

Ariana afirmă, într-un dialog cu Libertatea, că întregul sistem de învățământ depinde de măririle salariale în rândul profesorilor.

„Cum ne afectează pe noi, elevii? În primul rând, dintr-o perspectivă directă. Anume faptul că profesorii de la clasă pot fi mai stresați, nu-și mai dau interesul atât de tare. Dacă sunt nevoiți să aibă și un job part-time, dacă se chinuie cu chiria, etc., vin mai obosiți la clasă, scade calitatea actului de predare”, explică Ariana.

„Dintr-o altă perspectivă – indirectă -, poate economică, salarizarea proastă afectează calitatea forței de muncă și, implicit, mobilitatea resursei umane”, subliniază eleva.

Ne prezintă și un scenariu dramatic, dar cu toate șansele să se îndeplinească, dacă nu se schimbă nimic în grila de salarizare.

„Profesorii de acum se vor pensiona, să zicem, peste cinci ani. Dacă salariile rămân la fel, tinerii nu se vor orienta către învățământ, deci nu va mai exista, în curând, resursă umană care intră, ci doar cea care iese. Vom vorbi de un deficit de personal, care în anumite cazuri este acoperit de personal necalificat, prin urmare, va scădea și calitatea actului de predare. Și când nu vom mai avea cu cine să acoperim și acest deficit, pentru că și profesorii necalificați se vor orienta către alte meserii, deficitul va fi atât de mare, încât va duce la colapsul sistemului de învățământ. Așadar, riscăm foarte mult acum dacă cerințele profesorilor nu vor fi îndeplinite curând”, adaugă aceasta.

Asociația din Bacău acuză Guvernul că nu a invitat și asociațiile de elevi la consultări

„Agenda Guvernului a anunțat că marți, la ora 11:00, ar fi trebuit să aibă loc consultări cu reprezentanții asociațiilor de părinți și elevi în legătură cu greva generală din învățământ. Din păcate, asociațiile de elevi din țară nu au fost invitate la acest eveniment, care cel mai probabil nu a avut loc și a fost anunțat doar pentru obținerea unei bune imagini în spațiul public”, a transmis Asociația Elevilor din Bacău.

„Ce este și mai trist este că guvernanții se folosesc de elevi și de contextul examenelor încercând să oprească greva. Considerăm această grevă absolut necesară și ne susținem profesorii necondiționat în această luptă!”, a mai spus reprezentantul asociației, Simona Bulai, pentru Libertatea.

Simona Bulai

„Profesorii nu sunt vinovați pentru faptul că se exprimă democratic”

De asemenea, într-o postare pe Facebook, Lucian Cișmaru, președinte al Consiliul Municipal al Elevilor București, le-a transmis un mesaj guvernanților:

Lucian Cișmaru | Foto: Facebook

„Ce vină au elevii? Niciuna. Ce vină au profesorii? Niciuna. Trebuie să găsiți o soluție cât mai eficientă. Ați amânat ani în șir să finanțați educația corespunzător, așa cum prevede Legea 1/2011 și uitați unde am ajuns”, a scris el.

„Într-adevăr, nu-i place nimănui situația, dar profesorii nu sunt vinovați pentru faptul că se exprimă democratic, prin grevă, prin protest, este dreptul tuturor, iar elevii sunt de partea lor. Încheierea acestei greve nu trebuie pusă în spinarea profesorilor, nu trebuie să ne uităm la ei și să spunem: haideți, mai acceptați și asta, de dragul copiilor. Altfel, nu rezolvăm nimic, mai aşteptăm puțin şi o luăm de la capăt”, a continuat tânărul.

„Vă rog, în numele elevilor din București, să găsiți o soluție cât mai bună şi cât mai rapidă, care să respecte cerințele profesorilor, nu să le trivializeze, pentru a duce la capăt greva. Greva nu trebuie să se încheie doar de dragul de a se încheia, trebuie să producă și rezultate. Dragi profesori, nu renunțați! Noi, elevii, suntem alături de dumneavoastră!”, a încheiat președintele Consiliului Municipal al Elevilor București.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro Carmen Harra, previziuni despre căsnicia Ginei Pistol cu Smiley. Ce șanse are mariajul lor: 'Singura...'

PUBLICITATE Ce a descoperit dr. Suto la CT: M-am bucurat, pentru că această boală...

FANATIK.RO Monica Bârlădeanu, reacție după nunta lui Smiley cu Gina Pistol: “Absolut contagioasă”

Știrileprotv.ro Universitățile încep să verifice dacă studenții folosesc AI pentru lucrări. Ce pățesc cei care nu respectă regulile

Observatornews.ro "Mai mult decât o apocalipsă". Potopul căzut din cer a făcut prăpăd în vestul țării. Casele s-au umplut de apă și nămol, iar pe străzi mașinile au fost luate pe sus

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro La brațul cărui bărbat celebru, proaspăt divorțat, și-a făcut apariția Sore, la nunta lui Smiley! Noul cuplu i-a uimit pe toți!