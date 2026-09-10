Trei copii de numai 5 ani au fost grav răniți într-un atac cu cuțitul produs la Zurich, iar anchetatorii elvețieni susțin acum că agresorul și-ar fi pregătit fapta timp de mai multe săptămâni și ar fi folosit inclusiv ChatGPT pentru a căuta informații înainte de atac. Suspectul este un student chinez de 24 de ani care venise în Elveția pentru un program de master și, potrivit publicației elvețiene Blick, parte a grupului Ringier, procurorii cer o pedeapsă de 15 ani de închisoare

Procurorii spun că a folosit ChatGPT înainte de atac

Bărbatul, un student de 24 de ani din Chengdu, China, și a venit în Elveția în 2023 pentru a urma un master la Universitatea din Zurich. Potrivit procurorilor, la începutul lunii august 2024 ar fi decis să ucidă o persoană. Pe 8 august, ar fi folosit ChatGPT pentru a se interesa de consecințele juridice ale unor scenarii în care o victimă aleasă la întâmplare ar fi fost înjunghiată. Ulterior, anchetatorii susțin că și-ar fi îndreptat atenția spre copii.

În săptămânile următoare, ar fi comandat haine pentru ziua atacului și un set cu patru cuțite de bucătărie. Pe 18 septembrie, ar fi întrebat ChatGPT unde și când poate întâlni copii în Zurich, iar pe 28 septembrie ar fi consultat, prin Google și ChatGPT, imagini anatomice ale capului, gâtului, toracelui și vaselor de sânge. Cu o zi înainte de atac, ar fi cumpărat carne de vită pe care, potrivit acuzării, a folosit-o pentru a exersa lovituri cu cuțitul.

Trei copii de 5 ani au fost înjunghiați

Atacul a avut loc pe 1 octombrie 2024, în Zurich-Oerlikon. Bărbatul ar fi plecat din locuință cu două cuțite și a ajuns din urmă un grup de copii de grădiniță, însoțit de o educatoare. Potrivit rechizitoriului, a atacat copiii aflați în apropierea sa cu un cuțit cu lama de 8,5 centimetri. Educatoarea a intervenit și a reușit să îl imobilizeze până la sosirea poliției.

Trei băieți, toți în vârstă de 5 ani, au fost răniți grav. Unul a suferit leziuni la gât, umăr și claviculă și a fost operat de urgență. Un alt copil a fost înjunghiat de două ori în piept, iar una dintre lovituri i-a atins inima. Al treilea băiat a fost rănit la ureche și la un plămân.

Data atacului ar fi fost aleasă intenționat

Procurorii susțin că bărbatul ar fi ales în mod deliberat ziua de 1 octombrie, Ziua Națională a Chinei. Înainte de atac, ar fi publicat pe Instagram mesaje patriotice chineze, inclusiv împotriva independenței Taiwanului. După arestare, tânărul a recunoscut faptele, potrivit Blick. Din aprilie 2025 se află în executarea anticipată a pedepsei în penitenciarul Poschwies.