Apple a lansat în cadrul evenimentului Surprise and Shine care a avut loc în Cupertino, California, noile sale căști AirPods 5, disponibile din 18 septembrie, care vin cu îmbunătățiri remarcabile în ceea ce privește funcția de anulare activă a zgomotului și calitatea sunetului, toate într-un design open-ear și la un preț accesibil.

Tehnologie avansată pentru AirPods-urile entry-level de la Apple

AirPods 5 reprezintă un salt tehnologic semnificativ, oferind o arhitectură acustică multiport complet nouă și egalizare adaptivă de ultimă generație.

Potrivit Apple, noile căști reduc zgomotul ambiental cu până la 50% mai mult decât modelul anterior, AirPods 4, grație unor algoritmi îmbunătățiți de procesare audio și tehnologiei open-ear de anulare activă a zgomotului (ANC).

AirPods 5 includ și un mod „Transparență” îmbunătățit, care le permite utilizatorilor să audă mai natural vocile și sunetele din jur, păstrând totuși un echilibru bun între izolare și conectare cu mediul înconjurător.

Funcția pentru audio adaptiv ajustează automat nivelul de anulare a zgomotului în funcție de mediu, iar cea de detectare a conversației reduce volumul conținutului media pentru a facilita interacțiunile directe.

Două modele pentru nevoi diferite

AirPods 5 sunt disponibile în două variante: una standard, la prețul de 129 de dolari în SUA, și o versiune cu carcasă de încărcare wireless, la 149 de dolari.

Modelul cu carcasă wireless adaugă un senzor de presiune pentru controlul volumului prin glisare pe tijă și oferă o autonomie extinsă de până la cinci ore de redare cu funcția de anulare activă a zgomotului activată.

Cu ajutorul carcasei de încărcare, autonomia ajunge la 22 de ore. În plus, carcasa este compatibilă cu încărcătoarele Apple Watch, Qi și USB-C.

„Suntem încântați că, odată cu AirPods 5, reușim să aducem funcția de anulare activă a zgomotului, una dintre cele mai apreciate caracteristici ale noastre, pe cele mai accesibile AirPods”, a declarat Dave Pakula, vicepreședintele Apple pentru divizia de inginerie hardware.

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