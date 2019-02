În schimb, senatorul ALDE, Daniel Zamfir, președintele Comisiei Economice din camera superioară a Parlamentului, l-a acuzat că a avut mai multe declarații contradictorii și a afirmat că este „înțeles” cu băncile. Zamfir a mai acuzat că Isărescu a îndemnat oamenii să ia credite știind deja că indicele ROBOR va crește.

Călin Popescu Tăriceanu, șeful Senatului (ALDE), a început ședinta afirmând că mai multe semne de întrebare au fost ridicate în ultima perioadă, existând acuzații că indicele ROBOR a fost manipulat.

Indicele ROBOR este media dobânzilor cu care se împrumută băncile între ele și este calculat de Refinitiv, o companie internațională, pe baza cotațiilor oferite de primele 10 bănci din România. Indicele ROBOR este cel în funcție de care se calculează dobânzile la creditele în lei.

Tăriceanu a mai spus că o altă problemă o constituie nivelul foarte mare al ROBOR, acesta crescând costurile de finanțare pentru companii.

Isărescu: BNR nu e condusă de o singură persoană

Mugur Isărescu: Am venit împreună cu colegii mei din Consiliul de Administrație pentru că am observat că în opinia publică este o confuzie că Banca Națională este condusă de o singură persoană. Avem o conducere colectivă, responsabilitatea este colectivă.

„Avem mai mulți bani decât firme bancabile”

La costurile finanțării firmelor românești, chestiune care ne preocupă și pe noi, pot să detalieze cel puțin doi dintre colegii mei aici de față, care pot să arate că numai un număr limitat de firme din țară pot intra la finanțare, sunt bancabile. Numărul este în scădere, în condițiile în care sursele de finanțare interne (depozitele bancare – n.r.) sunt mai mari decât nivelul creditării. Cu alte cuvinte sunt mai mulți bani decât băncile pot da în condiții de bancabilitate.

Daniel Zamfir: Ați făcut mai multe declarații contradictorii

Senatorul ALDE Daniel Zamfir, președintele Comisiei Economice, spune că Isărescu a făcut mai multe declarații contradictorii.

Zamfir a adus o declarație a lui Isărescu în care guvernatorul BNR spunea că indicele ROBOR este o 'problemă a pieței', și că BNR doar îl calculează.

Într-o alta, Isărescu a spus că ROBOR este principalul instrument al BNR.

Isărescu: BNR alimentează piața cu bani

În replică, Isărescu a început să definească ce este ROBOR-ul.

„Noi nu stăm într-un prepeleac și zicem să se facă ceva”, a spus Isărescu.

Acesta spune că BNR monitorizează conturile băncilor, care sunt deschise la BNR.

„Băncile tranzacționează între ele, este o înțelegere între bănci”, spune guvernatorul BNR.

Însă Isărescu spune că înțelegerea este normală, cea cartelară nu este cea normală.

Daniel Zamfir: Eu nu sunt dintre cei înțeleși cu dumneavoastră

Zamfir intervine în discursul lui Isărescu și spune că el nu este „între cei înțeleși cu dumneavoastră'.

La această replică, Isărescu a spus că „dobânda este o înțelegere între bănci”, dar că acest lucru nu înseamnă că este un cartel al băncilor.

Isărescu: Nu ne permitem să lăsăm prea mulți lei în piață

Guvernatorul BNR a mai spus că banca națională nu își permite să lase prea mulți lei în piață deoarece acest lucru va duce la presiuni asupra leului.

Isărescu spune că leul a fost stabil în intervalul 2015-2018, iar dobânzile au crescut în ton cu inflația. Mai mult, șeful băncii centrale spune că a reușit să reducă inflația de la 5,4% cu o dobânda-cheie de doar 2,5%, nu de peste 7%, așa cum s-a întâmplat în Turcia.

„A spune că variațiile ROBOR sunt manipulări înseamnă a acuza Trezorerie statului”

Isărescu a mai spus că există 9 indici ROBOR, de la dobânzi pe o zi până la 6 și 9 luni, însă nu peste tot se fac tranzacții. Guvernatorul BNR a spus că Zamfir a prezentat mediile dobânzilor din piață în urmă cu o lună, iar acestea erau mai mici decât nivelul ROBOR, dar acest lucru se întâmpla din cauză că Trezoreria statului făcea plăți.

„A spune că variațiile ROBOR sunt manipulări înseamnă a acuza Trezoreria statului”, a afirmat el.

Trezoreria este în cadrul Ministerul de Finanțe, iar aceasta este cel mai mare client al băncilor.

„Pe cuvântul meu, cu mâna pe inimă vă spun că băncile se bat până la o sutime. Dacă o bancă se împrumută la 4,5%, îl sună domnul Cinteză (șeful Direcției Supraveghere din cadrul BNR – n.r.) și spune: ce faci, domnule? Pui în pericol stabilitatea sistemului bancar”, a afirmat Isărescu.

ROBOR ar putea fi înlocuit cu media pieței

De asemenea, Isărescu a spus că s-ar putea schimba ROBOR din OUG 50/2010 în sensul renunțării la indicele ROBOR pe trei luni ca referință în contractele de credit. Guvernatorul a spus că acesta ar putea fi înlocuit cu media pieței, dar că directivele europene care reglementează acest lucru spun că trebuie folosite cotațiile pieței, nu mediile, ceea ce ar putea face ca o instituție precum Consiliul Concurenței să se sesizeze.

Isărescu a spus însă că și acest lucru comportă riscuri: în ianuarie media pieței a fost în jur de 2,32%, în timp ce ROBOR la 3 luni era aproximativ 2,92%, însă după atacul pe leu, de la începutul lunii februarie până acum, media dobânzilor de pe piață este de 3,4%, pe când indicele ROBOR este în jur de 3,1%.

Calcule în privința mediilor dobânzilor și a ROBOR sunt efectuate în acest moment de către experții BNR și cei ai Ministerului Finanțelor.

Zamfir acuză diferențele între dobânzi, Isărescu arată statisticile

În replică, senatorul Daniel Zamfir, spune că România s-a aliat cu zona euro în privința dobânzilor mici oferite la depozite, dar că la credite în țara noastră acestea sunt mult mai mari.

Isărescu a afirmat însă, că statele din Vest au o inflație mai mică și deficite mai mici.

Zamfir a adus în discuție cazul Spaniei, însă Isărescu a spus că Spania este în zona euro, în timp ce România nu. Oficialul a arătat că România trebuie comparată cu Polonia sau Ungaria.

Numai că România are deficit de cont curent de 4% din Produsul Intern Brut (PIB) și un deficit bugetar de aproximativ 3%, în vreme ce Ungaria are surplus comercial.

„Nu putem reduce dobânda și ROBOR-ul în jos dacă nu reducem acești trei factori în jos”, a spus Isărescu, referindu-se la inflație, deficit de cont curent și deficitul bugetar al statului.

„Am primit, în sfârşit, o invitaţie validă„, a afirmat joi, 7 februarie, Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după şedinţa de politică monetară.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat luni, 11 februarie, la Parlament, că după audierea de marţi a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, se va lămuri dacă BNR 'a intervenit sau nu să influenţeze ROBOR-ul, dacă BNR a intervenit sau nu să influenţeze cursul valutar'.

„Am anunţat cu ceva săptămâni în urmă care sunt temele pe care dorim să le discutăm cu guvernatorul Băncii Naţionale, înţeleg că, iată, vine cu întreg Consiliul Administraţiei, lucru care ne bucură foarte tare, că înţelege într-un final care sunt obligaţiile Consiliului de Administraţie al BNR. Vom discuta pe marginea ROBOR-ului şi a felului în care se calculează acest indice. Vom discuta pe marginea raportului pe care BNR l-a prezentat la sfârşitul anului în legătură cu stabilitatea financiară şi vom discuta şi despre inflaţie, tema pe care domnul guvernator a abordat-o ieri. Catgoric că va fi abordată şi problema cursului leu-euro. Având în vedere că vom sta mai bine de o oră-două, sunt convins că toat temele care frământă opinia publică vor fi dezbătute şi nu am niciun motiv să cre ca vom pleca, după acea audiere, ami în ceaţă decât suntem acum. Cred că după discuţia de mâine ne vom lămuri cu toţii dacă BNR a intervenit sau nu să influenţeze ROBOR-ul, dacă BNR a intervenit sau nu să influenţeze cursul valutar şi care este rolul BNR în stabilrea ţintei de inflaţie la noi în ţară”, a declarat, luni, la Parlament, senatorul ALDE Daniel Zamfir.

CA al BNR a fost invitat, pentru a treia oară în acest an, de comisiile reunite economică şi de buget-finanţe a Senatului la audiere pentru data de 11 februarie sau data de 12 februarie.

Invitații neonorate

Reprezentanţii Băncii centrale nu au putut fi prezenţi la audierea propusă pentru 11 februarie, al ora 11:00, deoarece la acea oră era prezentat „Raportul asupra inflaţiei”, ediţia februarie 2019. BNR publică de patru ori pe an acest raport, în februarie, mai, august şi noiembrie.

CA al BNR şi Guvernatorul BNR au mai fost invitaţi în acest an de cele două comisii la data de 29 ianuarie şi la data de 7 februarie. În primul caz, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii centrale, a susţinut că reprezentanţii acesteia nu pot fi prezenţi, deoarece invitaţia nu îndeplinea procedura. Invitaţia era semnată de senatorul ALDE Daniel Zamfir, în calitate de preşedinte ale Comisiei economice a Senatului, atât pentru poziţia lui, cât şi pentru cea a preşedintelui Comisiei de buget, finanţe şi pieţe de capital a Senatului.

Cea de-a doua invitaţie din acest an a fost făcută pentru ziua de joi, 7 februarie, când CA al BNR avea programată a doua şedinţă de politică monetară din acest an şi prima în care au discutat un raport de inflaţie în acest an, relatează Mediafax.

BNR a fost atacată de mai multe ori din cauza creșterii ROBOR, indicatorul în funcție de care se calculează dobânzile la creditele în lei.

Citește și… USA Today: Trump l-a propus ambasador în România pe un membru al clubului său de golf de la Mar-a Lago