Ioan Deneş a spus că problema adusă în atenţia publică de ministrul Agriculturii, Petre Daea, este una „extrem de serioasă” şi că nu pot fi alese animalele în defavoarea oamenilor, potrivit Agerpres.

„Colegul şi prietenul meu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-o notă personală care a iscat multe discuţii, a adus în atenţia opiniei publice o problemă extrem de serioasă, pentru că, aşa cum ştiţi, sunt două specii de cormorani, care amândouă sunt în anexa 2, protejate de lege şi nu este permis să fie vânate. Numai că, atunci când faci o analiză a speciilor protejate, trebuie să te gândeşti la toate aspectele. Sigur că, probabil, analiza făcută atunci nu a avut în vedere efectul în timp al tipului de hrană pe care îl folosesc aceşti cormorani şi s-a constatat, în realitate, că aceste două specii consumă o cantitate, aşa cum spunea ministrul Daea şi îl cred, mai mare decât consumă toţi românii la un loc. Şi atunci, în momentul în care pui în balanţă oamenii şi animalele, niciodată, dar niciodată nu putem să alegem animalele în defavoarea oamenilor”, a declarat ministrul Deneş.

Acesta a precizat că problema cormoranilor a fost discutată în cadrul întâlnirii de lucru de joi a Comisiei pentru ape, păduri şi fond cinegetic din Senat şi că se are în vedere modificarea legii vânătorii.

„Această discuţie am avut-o în cadrul acestei dezbateri, iar comisia de specialitate din Senatul României are în vedere, are în lucru modificarea legii vânătorii şi în acest sens, astfel încât aceste două specii să fie reglementate ca să putem să controlăm, dacă doriţi, şi să dezvoltăm la modul inteligent şi ştiinţific şi cele două specii, dar nici să nu ne afecteze creşterea în luciurile de apă din România a peştilor. Foarte mulţi dintre cei care au avut activităţi economice în acest domeniu au dat faliment din această cauză”, a explicat ministrul Apelor şi Pădurilor.

Ministrul Petre Daea, duşmanul cormoranilor. Le acuză că ar fi responsabile de dispariţia a peste 300.000 de tone de peşte în fiecare an din apele europene

Ministrul Petre Daea a lansat un adevărat atac la adresa cormoranilor, despre care spune că mănâncă mai mult peşte decât românii. Prima dată când a ieşit public pe acest subiect a fost la Bruxelles, unde prezenta priorităţile preşedinţiei României la Consiliul UE şi unde i-a uimit pe oficialii europeni spunând că aceste păsări fac baie în piscine.

Ministrul Agriculturii a vorbit și despre „îngrijorările pescarilor', dar și despre cormoranii care „în România trăiesc în piscine'. „Sunt o serie întreagă de restricții care vin din abordare conceptuală, a conceptului de natură protejată (…), dar sunt și momente în care îngrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistență. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu Vela, cu comisarul (n.r.comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit), a văzut România. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingător, i-am spus lui Vela că cormoranii în România fac baie în piscine. Atât de mulți. Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât. Pun în pericol un sector alternativ și un sector complementar', a afirmat ministrul Agriculturii.

Apoi, Petre Daea, a postat pe pagina sa oficială de Facebook un clip prin care vrea să demonstreze prin imagini cât de dăunători sunt cormoranii, însă, în imagini, cormoranul mânca peşte dintr-un lighean.

Şi la dezbaterea bugetului pe 2019, ministrul s-a dezlănţuit pe tema cormoranilor, după ce a fost ironizat de parlamentari.

„Vă spun exact, ca să înţelegeţi. E o problemă extrem de importantă, românii mănâncă astăzi mai puţin peşti din suprafaţă decât cormoranii. Dumneavoastră aveţi un mare rol. Este duşmanul numărul unu al pisciculturii. România trebuie să aibă politică de stat pentru dezvoltarea pisciculturii. Nu intraţi în peiorativ, pentru că nu stăpâniţi domeniul', le-a replicat ministrul Daea.

