Guvernul vrea să evite ca proiectul de lege să fie declarat neconstituțional

„Curtea Constituțională se va pronunța, nu pot să anticipez ce vor spune. În momentul în care guvernul a venit cu propunerea pe pensii speciale, oameni din guvern specializați în domeniul juridic s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții ca să evite o situație în care proiectul de lege să fie declarat neconstituțional”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că dezbaterea publică trebuie purtată cu echilibru. „Am spus că nu e admisibil ca, în orice domeniu, pensia să fie egală cu salariul, pentru că îl încurajezi pe omul care poate să muncească să se ducă la pensie, lucru pe care l-au făcut mulți magistrați în momentul în care erau la vârful experienței lor profesionale. Acolo unde am pus o nuanță este faptul că această trecere de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc. Magistrații chiar au muncit mult în anii aceștia”, a declarat Nicușor Dan.

„Dacă aș fi politicianist, m-aș uita la sondaje și aș constata că toată lumea urăște magistrații și aș zice hai să înjurăm magistrații. Nu cred că trebuie să avem atitudinea asta. Trebuie să avem o atitudine echilibrată, să reducem vârsta de pensionare”, a continuat Nicușor Dan.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Recomandări
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 29 august, că reforma pensiilor magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de către Guvern, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

Joi, 4 septembrie, 101 judecători au decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională, argumentând că noua lege generează discriminări între magistrați și că nu se justifică urgența asumării răspunderii.

Nicușor Dan și-ar da nota 7-8 pentru primele 100 de zile de mandat

Întrebat ce notă și-ar acorda după primele 100 de zile, președintele a spus că este o persoană exigentă și s-ar evalua cu „7-8”.

În privința lucrurilor pe care le-ar fi făcut diferit, acesta a recunoscut că mereu există posibilitatea unei alte ordini în priorități, dar consideră că obiectivele stabilite au fost atinse.

„Au fost trei elemente esențiale: formarea unui guvern stabil, gestionarea deficitului – care acum este sub control – și o prezență externă consistentă, cu numeroase reuniuni internaționale. Europa și lumea voiau să vadă direcția României”, a conchis Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: "The Conjuring" ajunge la final cu un caz extrem de întunecat!
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.RO
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Donald Trump pune presiune pe liderii europeni în legătură cu achizițiile de petrol rusesc: „Finanțează războiul”
Știri România 19:02
Donald Trump pune presiune pe liderii europeni în legătură cu achizițiile de petrol rusesc: „Finanțează războiul”
Rezultatele Loto 6/49 din 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Stiri Mondene 16:45
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Stiri Mondene 15:30
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Mediafax.ro
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor
KanalD.ro
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor

Politic

Nicușor Dan a explicat care este profilul viitorilor șefi ai SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Politică 20:04
Nicușor Dan a explicat care este profilul viitorilor șefi ai SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Guvernul era pregătit pentru atacul la CCR al reformei privind pensiile magistraților, spune Nicușor Dan: „S-au uitat la deciziile anterioare”
Politică 19:51
Guvernul era pregătit pentru atacul la CCR al reformei privind pensiile magistraților, spune Nicușor Dan: „S-au uitat la deciziile anterioare”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile