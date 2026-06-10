Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan

Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi

Nu există încă o dată fixă oficială, dar votul de învestitură este așteptat săptămâna viitoare (cel mai probabil luni-marți, 15-16 iunie 2026).

Sursele politice indică faptul că, în acest moment, câțiva parlamentari PNL și USR ar fi „curtați” să se ralieze colegilor de la PSD, POT și altor „electroni suveraniști liberi” pentru a trece la vot miniștrii propuși.

Eugen Tomac și echipa pe care o vrea la Palatul Victoria sunt în momentul de față într-o misiune cvasi-imposibilă. O arată cifrele. Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi, un număr pe care sursele consultate de Libertatea îl consideră prea mare în actualul context politic. Unele formațiuni politice cu reprezentare în Parlament au fost deranjate de afirmația lui Tomac potrivit căreia nu este preocupat de cooptarea de oameni politici pentru palierele 2 și 3 din aparatul bugetar: secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

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Liberalii se arată de neclintit

Sursele politice spun că în continuare sunt așteptate două mari potențiale răsturnări de situația. Prima ține de PNL, care are o „zestre” de 76 de voturi în calculul pentru votarea guvernului. După eșecul începutului de puci din 5 mai (moțiunea de cenzură prin care Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament), social-democrații și câteva voci disidente din PNL încă speră să împingă în partid la vot soluția sprijinirii unei guvernări.

Însă PNL continuă să se arate de neclintit în poziția de opoziție la tot ce are legătură cu PSD. „Noi avem decizii luate. Nu cred că mâine s-ar putea schimba ceva”, a declarat recent Robert Sighiartău, trezorier al PNL și al apropiat al echipei Bolojan. Mai precis, deciziile menționate, trei la număr, prevăd că PNL stă departe de orice guvern care are legătură cu PSD.

„Cum să trecem peste deciziile precedente?”, a reacționat și Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL. Liberalii au ședință cu conducerea extinsă joi, de la ora 10, pentru a discuta despre soarta guvernării.

USR, atent la „acoperiții” PSD din guvern

USR este al doilea partid de la care PSD și oamenii apropiați de Nicușor Dan speră la o reevaluare a opțiunii politice declarate. Și în USR, la fel ca în PNL, sunt doar voci izolate care ar vrea la guvernare.

„E aceeași decizie ca cea de acum câteva săptămâni. Că nu vom sprijini un guvern din care face parte PSD. Acel «face parte» nu se referă doar la carnetul de membru de partid. Dacă e surogat de PSD sau implant, decizia rămâne aceeași”, a precizat pentru Libertatea Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR. Uniunea pune la bătaie 59 de voturi în Parlament pentru sesiunea de învestitură. Așadar, PNL și USR totalizează 135 de voturi.

UDMR evită „masochismul politic”

„Din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dați la o parte dintr-un guvern, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă, avem nevoie de un argument, fiindcă nu suntem masochiști politici”, a afirmat Kelemen Hunor, într-o conferință de presă susținută marți, 9 iunie.

Liderii UDMR spun că așteaptă să vadă programul concret de guvernare și lista definitivă de miniștri, după care ar urma să revină cu poziția finală. Surse din partid au precizat că „la cum arată situația, greu să se schimbe părerea noastră”.

De altfel, UDMR este formațiunea care în ultimii ani a fost „faultată” la guvernare și de PSD, dar și de PNL. Liberalii au fost cei care au forțat necooptarea UDMR la guvernare în cabinetul Ciolacu. Atunci liberalii au fost acuzați de „lăcomie”. De data aceasta, PSD s-a întors împotriva propriilor parteneri reprezentanți ai comunității maghiare.

UDMR are în prezent 31 de mandate în Parlament, ceea ce înseamnă că, împreună cu PNL și USR, adună 166 de opțiuni de vot.

AUR stă la distanță de Tomac

Nicușor Dan a făcut apel la evitarea căutării sprijinului forțelor politice cu discurs antioccident, referindu-se indirect la AUR, formațiune care are 90 de reprezentanți în Parlamentul României. AUR, PNL, USR și UMR totalizează 256 de mandate, reprezentând opoziția majoritară la cabinetul Tomac.

„Noi am spus clar că nu vom participa. Rămâne ca în ziua votului să decidem modalitatea acestei neparticipări”, a declarat Ștefăniță Avramescu, purtătorul de cuvânt al AUR, pentru Libertatea. Mai precis, decizia va fi dacă intră în sală fără să voteze sau nu vor participa la ședință.

Teoretic, în prezent Tomac se poate bucura doar de sprijinul „condiționat” al PSD (care are 128 de voturi), dar și al unor partide și grupuri parlamentare desprinse din zona suveranistă. De asemenea, sprijin ar urma să primească și de la minorități, potrivit surselor Libertatea. Premierul propus ar mai avea nevoie de sprijinul UDMR, dar și de cooptarea a încă cel puțin 20-25 de „puciști” pentru a putea trece cabinetul.

Pregătirile pentru „Planul B”

În mediul politic se vorbește despre un „Plan B”, care ar interveni dacă Parlamentul pică la vot cabinetul Tomac. Ar presupune ca Nicușor Dan să vină cu o a doua propunere de prim-ministru, adică o altă persoană apropiată de președintele României, potrivit informațiilor Libertatea. Numele vehiculat este Radu Burnete, consilier prezidențial care, spre deosebire de Tomac, poate fi încadrat la categoria „tehnocrat”.

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