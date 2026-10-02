O grupare de hackeri despre care compania de securitate cibernetică Proofpoint afirmă că are legături cu China a vizat experți în inteligență artificială, politică externă și securitate națională din Statele Unite și Japonia. Atacatorii s-au dat drept specialiști americani în AI pentru a obține acces la conturile de e-mail ale unor persoane din think tank-uri, universități și alte organizații, relatează Reuters.

Hackerii s-au dat drept experți în inteligență artificială

Potrivit Proofpoint, gruparea identificată sub numele TA419 încearcă cel puțin din 2025 să fure parolele unor persoane care activează în domenii strategice, precum reglementarea inteligenței artificiale, controlul exporturilor și elaborarea politicilor naționale privind AI.

Campania de phishing a fost construită în jurul unor identități false și al unor mesaje care păreau să provină de la experți cunoscuți.

Hackerii propuneau colaborări sau participarea la inițiative din domeniul inteligenței artificiale, după care direcționau destinatarii către site-uri false, create pentru a le fura datele de autentificare.

În cea mai recentă campanie, atacatorii au folosit identitatea unor specialiști în inteligență artificială și politică externă pentru a câștiga încrederea persoanelor vizate.

Printre identitățile folosite s-a numărat cea a lui Lynne Parker, fost director adjunct principal al Biroului pentru Politică Științifică și Tehnologică al Casei Albe.

Mesajele trimise în numele acesteia propuneau, de regulă, implicarea în proiecte și inițiative de politică publică privind inteligența artificială. În spatele invitațiilor se afla însă o tentativă de phishing, prin care atacatorii urmăreau să obțină parolele conturilor de e-mail.

Proofpoint a explicat că a atribuit atacurile grupării TA419 pe baza mai multor indicii, printre care tipurile de malware utilizate, infrastructura de internet folosită în operațiuni și profilul persoanelor vizate.

Potrivit companiei, caracteristicile campaniei sunt compatibile cu prioritățile serviciilor de informații chineze.

Un fost oficial american a identificat tentativa de phishing

Reuters a identificat independent una dintre persoanele vizate de campanie. Este vorba despre Alex Engler, fost oficial al Casei Albe și actual director al Penn Center on Media, Technology, and Democracy.

Acesta a declarat că a primit un e-mail care părea să provină de la Lynne Parker și în care era invitat să participe la o nouă inițiativă în domeniul politicilor privind inteligența artificială.

Mesajul i s-a părut neobișnuit, iar suspiciunile l-au determinat să verifice autenticitatea invitației cu alte persoane din domeniu. În urma acestor verificări, a descoperit că expeditorul era un impostor.

Atacatorii au încercat să profite de relațiile profesionale și de încrederea dintre specialiști pentru a obține acces la informații sensibile.

Potrivit Proofpoint, campania a vizat mai puțin de 10 persoane din cadrul câtorva organizații. Compania nu a dezvăluit identitatea tuturor persoanelor vizate.

De ce au fost vizați experții în politica AI

Profilul restrâns al țintelor ridică semne de întrebare cu privire la obiectivele operațiunii.

Proofpoint consideră că selecția persoanelor vizate indică „un interes de informaţii privind procesul de elaborare a politicilor din SUA, mai degrabă decât exclusiv furtul de tehnologie”.

Compania a subliniat că printre ținte se numărau specialiști care lucrează în domenii precum reglementarea AI, controlul exporturilor și strategia națională privind inteligența artificială.

Aceste domenii sunt relevante pentru relațiile economice și strategice dintre Statele Unite și China, în contextul competiției pentru dezvoltarea și reglementarea tehnologiilor avansate.

Lynne Parker știa despre mesajele suspecte trimise în numele său

Lynne Parker a declarat pentru Reuters că știa despre două persoane care au primit, la începutul lunii iulie, mesaje suspecte trimise în numele său.

„Statele Unite şi China se află într-o competiţie în domeniul AI”, a declarat Parker, adăugând că o tentativă de obținere a informațiilor despre planurile americane în domeniul politicilor AI nu ar fi surprinzătoare.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile despre campania atribuită grupării TA419.