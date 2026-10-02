Guvernele Uniunii Europene au alocat 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru a diminua impactul creșterii prețurilor la energie asupra populației și companiilor, însă majoritatea fondurilor nu au ajuns la cei mai vulnerabili consumatori, relevă un raport al Comisiei Europene, citat de Reuters.

Potrivit documentului pregătit pentru reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, care va avea loc pe 8 octombrie, Comisia solicită guvernelor să îmbunătățească direcționarea ajutoarelor, să prioritizeze investițiile în rețelele electrice și să reducă taxele pe electricitate în raport cu gazele naturale.

Obiectivul este de a stimula tranziția către surse de energie mai puțin poluante.

„În acest context, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, 25 de state membre au adoptat măsuri de politică fiscală pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra gospodăriilor sau firmelor, cu un cost bugetar de 17,9 miliarde EUR (0,1% din PIB-ul UE-27) în 2026”, se arată în raport.

Cu toate acestea, Comisia atrage atenția că „peste două treimi din sprijin constă în măsuri nedirecționate privind prețurile și, prin urmare, nu respectă necesitatea ca măsurile pe termen scurt să fie orientate către cei mai vulnerabili, să minimizeze costurile fiscale și să fie compatibile cu necesitatea decarbonizării sistemului energetic”.

Costul total al acestora, echivalent cu 0,1% din PIB-ul blocului comunitar, subliniază nevoia unei mai bune gestionări a resurselor publice.

În acest context, Comisia recomandă ca viitoarele măsuri de sprijin să fie „bine concepute, direcționate și temporare”, subliniind lecțiile învățate din criza energetică din 2022-2023.

Perspectivele economice ale zonei euro par mai optimiste pentru 2026, cu o creștere economică ușor peste prognoza din luna mai de 0,9%. Totuși, pentru 2027, se preconizează o încetinire față de estimarea anterioară de 1,2%.

Inflația va rămâne probabil în general în conformitate cu previziunile de 3,0% din acest an și va fi mai mare decât cea de 2,3% așteptată anterior în 2027, avertizează Comisia Europeană.

„Între timp, costurile de împrumut pentru statele membre au crescut substanțial, subliniind necesitatea prudenței fiscale”, se precizează în nota Comisiei Europene.