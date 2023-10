Purtătorul de cuvânt al Hamas, Ghazi Hamad, a ieșit joi, brusc, dintr-un interviu acordat BBC, după ce a fost întrebat în mod repetat de un jurnalist despre uciderea civililor israelieni în timpul atacului terorist din 7 octombrie.

The moment when Hamas spokesperson Ghazi Hamad abruptly ends a BBC interview after being questioned about the justification for attacks on Israeli families while they were asleep. He angrily tosses aside the microphone and leaves.#Israel #Hamas pic.twitter.com/EyLNLQQHWR — Voice of Europe ? (@V_of_Europe) October 27, 2023

În timpul interviului, Hamad a spus că nu a existat niciun ordin privind uciderea civililor și a sugerat că aceștia ar fi fost victime colaterale în timpul confruntărilor armate.

Ghazi Hamad: Nu a existat un ordin pentru uciderea civililor.



Jurnalist BBC: Spuneți că aceasta a fost o operațiune militară, dar rezultatul a fost că sute de civili au fost uciși.

Ghazi Hamad: Pentru că zona este foarte mare, sunt mulți oameni acolo și au existat ciocniri și confruntări.

Jurnalist BBC: Nu este vorba despre confruntări. Ați invadat case.

Ghazi Hamad: Vă pot spune că nu a existat o intenție sau o decizie de a ucide civili.

Jurnalist BBC: Cum justificați că ați ucis oameni în timp ce dormeau, familii?

Ghazi Hamad: Vreau să opresc acest interviu.

Recomandări INTERVIU Mărturia unui tânăr din Liban, care a făcut liceul în România, despre pericolul unui război Israel – Hezbollah: „Noi nici n-am ieșit din război, să fim o țară civilă normală. La noi se zice: am câștigat, am omorât atât. Ce-ai omorât tu, mă?”

Oficialul Hamas a aruncat apoi microfonul și a părăsit interviul.

Israelul a anunțat că cel puțin 1.400 de persoane, în majoritate civili, au fost uciși în timpul atacului terorist din 7 octombrie. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sau de camerele purtate de unii dintre teroriști au arătat cum luptătorii Hamas intrau în case și trăgeau în civili sau pur și simplu trăgeau în oamenii de pe stradă, care încercau să se ascundă.

În kibuțul Be’eri, oamenii au fost masacrați în paturile lor, Israelul difuzând imagini cu bebeluși uciși și arși.

Cel puțin 250 de persoane au fost ucise la un festival desfășurat lângă granița cu Gaza, unde teroriștii au împușcat la întâmplare oamenii care încercau să fugă.