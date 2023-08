Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, avea o populație de peste 1,4 milioane de locuitori înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022. Unele părți ale orașului se află la mai puțin de 30 de kilometri de granița cu Rusia. Suburbiile sale nordice au fost marcate de lupte.

Classroom on a subway station in Kharkiv – so it is safe from Russian shelling and rocket strikes.



