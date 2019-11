Știri Externe Harta politică europeană înaintea alegerilor din România: dreapta domină, stânga suferă, extremiștii, în ascensiune

O împărțire simplistă a țărilor europene în funcție de apartenența politică a șefilor de state sau de guverne ne arată că dreapta, conservatoare sau liberală, are o poziție dominantă, în vreme ce stânga se simte tot mai rău. În cazul în care va câștiga un nou mandat, Klaus Iohannis, membru al Partidului Popular European, va menține această tendință, mai ales că și PNL-ul aflat la guvernare are aceeași afiliere. O analiză mai nuanțată scoate în evidență ascensiunea extremiștilor sau populiștilor, care sunt gata să intre la guvernare în scurt timp sau se află chiar acum la putere, sub hainele curățele ale unor familii politice respectabile.