Spencer Hewins, în vârstă de 24 de ani, a declarat: „Prețul m-a șocat incredibil. La început am crezut că este o greșeală.”

Spencer a ajuns în Londra pentru un interviu de angajare și avea nevoie urgentă de cazare. Hostelul Bell House, situat pe Bell Street, la câțiva pași de Regent’s Park, i-a oferit o cameră la un preț mai mic decât al unei halbe de bere în oraș.

„De obicei mă aștept să plătesc în jur de 20 de lire pentru o noapte la hostel, ceea ce pentru Londra este încă un preț bun”, a explicat tânărul.

Descoperirea sa a stârnit un val de reacții online. Videoclipul în care a împărtășit experiența a acumulat 620.600 de vizualizări și 50.700 de aprecieri. Camera rezervată de Spencer a fost împărțită ulterior cu alți nouă oaspeți, care au beneficiat de dușuri comune, toalete, Wi-Fi gratuit și dulapuri cu încuietoare.

„Hostelul a avut un raport calitate-preț foarte bun. Paturile erau confortabile, era curat și chiar a meritat – măcar pentru locație”, a adăugat el.

Deși experiența lui Spencer a fost pozitivă, recenziile pentru Bell House Hostel pe platforma Tripadvisor sunt mixte. Cu un rating de 3,3 din 5 și doar 18 recenzii, fotografiile lăsate de alți oaspeți dezvăluie condiții mai puțin promițătoare, inclusiv băi comune și o calitate generală scăzută. Astfel de prețuri extrem de mici apar adesea în contextul promoțiilor menite să ocupe locurile libere din hostel.

