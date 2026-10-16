Premierul demis Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a declarat vineri, 16 octombrie, la Digi24, că dacă liberalii vor da un vot de instalare a Guvernului Luca Niculescu în ședința de sâmbătă, 17 octombrie, „nu înseamnă că e un vot de susținere sau că PNL va gira componența unui astfel de guvern”, ci este vorba despre „o problemă de responsabilitate pentru țara asta”.

Bolojan: „Voi propune PNL să dăm un vot pentru învestirea acestui guvern. Dacă Guvernul Niculescu va trece, se va baza pe deciziile lui Nicușor Dan și ale PSD”

„PNL ar putea să voteze acest guvern, dar asta vom decide în cursul zilei de mâine când este convocat Biroul Politic Național”, a explicat Bolojan.

El a adăugat că propunerea pe care o va face la ședință va fi ca PNL „să dea un vot de învestire acestui guvern”, dar „nu un vot politic, ci un vot pur și simplu de responsabilitate și de necesitate”.

Premierul demis a precizat că, „dacă nu avem un Guvern care face o rectificare bugetară cât mai repede posibil”, pot apărea și alte probleme pentru România: „Nu este vina mea că acest guvern a fost demis. Am încercat să fac tot ceea ce este posibil să găsim niște formule de instalare și atunci cred că în această perioadă, înainte de a face calcule politice, e pur și simplu o problemă de responsabilitate și vom vedea mâine ce vor decide colegii”.

„Deci, dacă PNL va da un vot de instalare, asta nu înseamnă că e un vot de susținere sau că PNL va gira componența unui astfel de guvern. Trebuie să recunoaștem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile președintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier, și pe deciziile PSD de a intra în guvern și de a face propunerile de miniștri. Aceasta este realitatea”, a completat Bolojan.

„Deci, voi propune mâine PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru investirea acestui guvern, nu ca o formă de garanție politică, pentru că, așa cum v-am spus, Partidul Național Liberal va intra în opoziție, aceasta este o decizie pe care ne-am asumat-o. [...] Dăm un vot pentru această țară ca să nu avem alte complicații care înseamnă costuri importante pentru cetățenii țării noastre în situația în care lucrurile nu intră pe un făgaș normal”, a conchis președintele PNL.

Bolojan: „Nicușor Dan nu a spus că dizolvă Parlamentul, a apărut ceva știre pe surse”

Întrebat despre știrea apărută pe 13 octombrie pe surse, într-o anumită parte a presei, și atribuită președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia dacă nu trece guvernul Niculescu șeful statului „va prezenta vineri decretul de dizolvare a Parlamentului”, adică astăzi, Bolojan a replicat că era o informație falsă, distribuită „pe surse”.

„Nu. Președintele României nu a dat un astfel de avertisment. A apărut ceva știre pe surse. Toate poziționările președintelui României au fost că nu va convoca alegeri anticipate. Și, dacă discutăm cât se poate de real, chiar dacă s-ar fi ajuns în situația să convoace niște alegeri anticipate, fiind în pragul iernii, fiind în situația în care nu putem funcționa pe actualele prevederi până la finalul anului, practic intram într-o situație și mai complicată”, a completat el.

„Deci, nu e vorba de frica de alegeri anticipate, pentru că nu noi trebuie să ne facem griji pe tema asta, ci pur și simplu e o problemă de responsabilitate pentru țara asta”, a subliniat Bolojan.

Guvernul Bolojan este interimar de 5 luni, după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Foto: Guvernul României

Referitor la programul de guvernare, Ilie Bolojan a spus: „Nu am apucat să citesc programul de guvernare pentru că am venit aseară târziu de la Bruxelles și nu am apucat în cursul zilei de ieri să mă uit peste acest program, iar astăzi am intrat în ședință de guvern și așa mai departe. Dar, din ceea ce a apărut în spațiul public și din ceea ce mi-au comunicat colegii, sunt anumite aspecte care țin de respectarea angajamentelor pe care le-a luat România”.

„Nu neapărat programul de guvernare este cea mai mare problemă, ci ceea ce face guvernul după ce este instalat, ceea ce face fiecare ministru. Dacă într-adevăr vin cu principiile bunei guvernări, dacă elimină risipa, dacă corectează nedreptățile, dacă pun economia pe baze mai sănătoase, astea sunt aspectele importante. De declarații românii cred că s-au săturat, oamenii vor să vadă acțiune și rezultate, asta e cel mai important lucru”, a completat Bolojan.

Ședința BPN a Partidului Național Liberal în care se va lua decizia finală privind susținerea Guvernul Luca Niculescu va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, la ora 13:00.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.