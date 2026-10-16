Încă o vedetă a plecat de la PRO TV la Antena 1: „Cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum”

Antena 1 a anunțat în urmă cu doar câteva săptămână că pregătește pentru anul 2027 un nou serial, „Inimă sub acoperire”, în care rolurile principale vor fi jucate de Eduard Trică și Maria Țăpușă.

„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. «Inimă sub acoperire» este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, a spus Ruxandra Ion, cea care este în spatele acestei producții.

Proiectul a început să prindă contur încă din anul 2025, când echipa de scenariști coordonată de Ruxandra Ion a demarat dezvoltarea poveștii și a universului serialului. După o perioadă amplă de dezvoltare și pregătire, filmările au început în luna ianuarie 2026, iar în anul 2026 serialul va putea fi văzut de telespectatori.

Pe lângă Eduard Trică și Maria Țăpușă, Antena 1 a mai anunțat că în serial vor mai juca nume precum Andreea Vasile, Bogdan Dumitrache, Ioana Flora și Bogdan Albulescu.

Pe TikTok au apărut deja informații și despre alți actori care urmează să joace în „Inimă sub acoperire”. Numele vehiculate pe internet sunt Ioana Blaj, Anda Sârbei, Cristina Ciobănașu, Constantin Gherghe, Romeo Visca, Oana Gherman și Mihai Călin. Dacă pentru primii nu există nicio confirmare oficială încă, Libertatea a aflat în exclusivitate că Mihai Călin face parte din distribuție!

Astfel, potrivit surselor Libertatea, actorul a părăsit trustul PRO TV, acolo unde a apărut în ultimii ani în „Betoane” și „Groapa”, și s-a întors la Antena 1, post de televiziune la care a mai jucat în seriale precum „Fructul oprit” și „Adela”.

Serialul „Inimă sub acoperire” îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere și a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei povești de iubire unice.