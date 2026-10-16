Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global

Timp de generații, hârtia igienică pe rolă a fost singura opțiune în băile americane. Acest lucru se schimbă rapid. O nouă generație de capace de toaletă care spală, usucă cu aer cald și mențin scaunul încălzit se mută din casele japoneze și hotelurile de lux în băile obișnuite din SUA, iar tot mai mulți oameni renunță să mai cumpere hârtie igienică.

Ce este washlet și cum funcționează

Lumea echipamentelor sanitare trece printr-o transformare vizibilă, iar noua opțiune care câștigă rapid popularitate în locuințe este capacul de toaletă cu funcție de bideu, relatează The Coolist.

Această soluție modernă nu trebuie confundată cu bideul independent tradițional, aparatul sanitar separat montat lângă vasul de toaletă pe care mulți îl cunosc din băile vechi.

Opțiunea aflată acum în plin trend internațional poartă numele de capac cu bideu sau washlet. Dispozitivul înlocuiește direct capacul existent de toaletă și se conectează simplu la sursa de apă de sub rezervor.

Mecanismul de funcționare este conceput pentru a oferi un plus de igienă și confort. După utilizare, o mică duză retractabilă se extinde automat și curăță cu un jet de apă ale cărui temperatură, presiune și direcție pot fi ajustate ușor în funcție de preferințele fiecărui utilizator.

Variantele electrice ale acestor echipamente vin dotate cu funcționalități avansate, transformând complet experiența din baie. Aceste modele adaugă un sistem de uscare cu aer cald, șezut încălzit, funcție automatizată de autocurățare a duzei după fiecare utilizare și, în unele cazuri, o telecomandă pentru controlul facil al tuturor opțiunilor.

Toaletele cu funcții speciale câștigă tot mai mult teren

Transformarea obiceiurilor din baie nu mai este doar o tendință de nișă, ci o realitate confirmată de datele din piața amenajărilor interioare.

Studiul Houzz Bathroom Trend Report, citat de publicația The Philadelphia Inquirer, arată că mai mult de doi din cinci proprietari care își renovează locuința aleg toalete dotate cu funcții speciale, iar pe primul loc în topul preferințelor se află capacele cu bideu încorporat.

Această schimbare de comportament a fost accelerată semnificativ de criza de hârtie igienică înregistrată la nivel global în anul 2020. Situația de atunci i-a determinat pe mulți consumatori să încerce pentru prima dată un astfel de dispozitiv, iar o mare parte dintre ei au renunțat definitiv la vechile obiceiuri.

Dimensiunea acestei tendințe este reflectată direct în cifrele de vânzări ale marilor producători din domeniu. Spre exemplu, TUSHY, unul dintre cele mai cunoscute branduri de profil din Statele Unite, a raportat că a vândut aproximativ 2,5 milioane de bideuri începând din anul 2015 și până în prezent.

Trei argumente principale

Adoptarea capacelor de toaletă cu funcție de bideu câștigă teren în tot mai multe locuințe, iar utilizatorii invocă, de regulă, trei argumente principale atunci când decid să facă această schimbare.

Primul motiv este senzația superioară de curățenie. Curățarea cu apă este mult mai eficientă și mai temeinică decât folosirea hârtiei uscate, fiind în același timp extrem de delicată cu pielea sensibilă sau deja iritată.

Al doilea argument vizează reducerea drastică a consumului de hârtie igienică. Majoritatea celor care folosesc un astfel de sistem mai utilizează doar un pătrățel sau două de hârtie pentru uscare, în timp ce persoanele care dețin modele cu uscător încorporat nu mai folosesc hârtie deloc.

Scăderea consumului de hârtie igienică aduce cu sine și reducerea riscului de înfundare a instalațiilor sanitare.

Al treilea factor decisiv este confortul. Experiența unui șezut încălzit într-o dimineață rece de iarnă reușește să convingă chiar și persoanele cele mai sceptice, fiind un argument adesea mai puternic decât cel legat de igienă.

Cât costă un capac cu bideu și cum se instalează

În ceea ce privește costurile, acestea variază considerabil în funcție de tehnologia aleasă și de nivelul de dotare. Accesoriile simple, non-electrice, care se fixează sub capacul de toaletă existent au prețuri accesibile, pornind de la aproximativ 30 până la 50 de dolari.

Capacele de toaletă electrice, dotate cu sistem de încălzire a apei și uscare cu aer cald, ajung la câteva sute de dolari. În schimb, toaletele inteligente complet integrate, care includ cele mai avansate funcții de confort și igienă, pot ajunge la costuri de ordinul miiilor de dolari.

Procesul de instalare este, în cazul accesoriilor simple și al capacelor cu bideu, un proiect facil de tip „regim propriu”, ce nu necesită neapărat apelarea la un specialist. Operațiunea presupune demontarea vechiului capac, montarea unei supape de tip T pe conducta de alimentare cu apă și fixarea noului capac pe vasul de toaletă.

Înainte de achiziționarea unui astfel de echipament, este esențial să verificați forma vasului de toaletă, respectiv dacă acesta este rotund sau alungit, și să măsurați cu atenție spațiul disponibil în jur.

Modelele electrice necesită prezența unei prize cu împământare în imediata apropiere a toaletei, o dotare pe care multe băi vechi nu o au. În acest caz, amenajarea unei prize dedicate reprezintă o lucrare ce trebuie executată obligatoriu de un electrician autorizat.

Limite tehnice și reguli de întreținere

Mecanismele unui capac cu bideu necesită îngrijire periodică, întrucât duza de pulverizare și suprafața șezutului nu se curăță singure la nesfârșit. Dezinfectarea regulată a componentelor rămâne o etapă obligatorie, mai ales în zonele unde depunerile de calcar pot bloca orificiile fine ale jetului de apă.

O altă recomandare importantă privind utilizarea este reglarea presiunii apei. Unii utilizatori pot considera neplăcută o presiune prea mare la primele utilizări, motiv pentru care se recomandă pornirea dispozitivului de la cel mai scăzut nivel.

De asemenea, noul echipament nu elimină necesitatea igienizării periodice a întregului vas de toaletă, operațiunile clasice de curățare rămânând indispensabile pentru o igienă completă.