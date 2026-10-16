Doi români au rămas pe loc fără 63.000 de euro după ce au fost opriți în Italia conducând un Rolls-Royce de lux

Doi români care au ajuns în Italia cu un Rolls-Royce înmatriculat în România au rămas fără acces la 63.000 de euro, după un control al Gărzii Financiare. În mașina de lux, polițiștii au descoperit mai multe teancuri de bancnote, în valoare totală de peste 100.000 de euro. Cei doi au explicat că banii nu erau ai lor, ci ai unui alt român care intenționa să cumpere opere de artă, potrivit Gărzii Financiare din Italia.

Teancuri de bancnote de 50 și 100 de euro, descoperite într-un Rolls-Royce cu numere românești

Totul a ieșit la iveală în zona localității Palmanova, din provincia italiană Udine, în nord-estul țării. Un echipaj al Gărzii Financiare a oprit pentru verificări un autoturism Rolls-Royce, înmatriculat în România, în care se aflau doi cetățeni români. În timpul controlului, agenții au descoperit într-un compartiment al mașinii mai multe teancuri de bani.

Erau bancnote de 50 și 100 de euro, iar când au verificat suma, polițiștii au constatat că în autoturism se aflau peste 100.000 de euro în numerar. Problema nu era doar cantitatea mare de bani transportată, ci faptul că suma nu fusese declarată potrivit legislației italiene.

Ce le-au spus românii polițiștilor când au fost întrebați de unde provin banii

Cei doi le-au explicat agenților că veneau din România și că banii aparțineau unui conațional. Potrivit declarațiilor, suma urma să fie folosită pentru cumpărarea unor opere de artă. Numai că românii nu au putut prezenta documentele cerute pentru transportul unei asemenea sume peste graniță.

Garda Financiară nu a precizat identitatea celor doi, cine era presupusul proprietar al banilor sau ce opere de artă urmau să fie cumpărate. Autoritățile nu au anunțat nici valoarea exactă a întregii sume găsite, ci doar că aceasta depășea 100.000 de euro.

După verificări, agenții au dispus sechestrul administrativ asupra sumei de 63.000 de euro. Măsura a fost luată deoarece cei doi nu respectaseră obligația de declarare a numerarului la intrarea în Italia. Operațiunea a fost anunțată vineri, 16 octombrie 2026, de Comandamentul Provincial al Gărzii Financiare din Udine.

Câți bani poți duce în Italia fără să îi declari la vamă

Legea italiană prevede că orice persoană care intră sau iese din țară cu 10.000 de euro sau mai mult în numerar trebuie să declare suma la Agenția Vămilor și Monopolurilor. Declarația poate fi transmisă electronic, înaintea călătoriei, sau depusă la birourile vamale de frontieră. Regula se aplică și persoanelor care vin din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv din România.