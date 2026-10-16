Criză temporară de vaccin antigripal în farmacii. Când vin cele 600.000 de doze din noua tranșă

Stocurile de vaccinuri antigripale injectabile Vaxigrip și Influvac sunt limitate în farmaciile din România, după ce cea mai mare parte a dozelor livrate în septembrie a fost consumată.

În România sunt autorizate şi prezente pe piaţă 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere

„Conform ​informaţiilor furnizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), ​pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate şi prezente pe piaţă 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere. Primele cantităţi din toate aceste produse au fost distribuite la nivel naţional în a doua jumătate a lunii septembrie”, anunţă, vineri, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei menționate, ​în prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor și adolescenților (Fluenz), precum și vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda), sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât și la distribuitorii de medicamente.

Stocuri limitate de vaccinuri antigripale injectabile în farmaciile din țară

​„În ceea ce privește celelalte două vaccinuri injectabile (Vaxigrip și Influvac), cantitățile livrate în septembrie au fost consumate în cea mai mare parte.

În prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din țară, însumând aproximativ 45.000 de doze din ambele produse (conform raportărilor de ieri). Menționăm că farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, urmând circuitul obișnuit al oricărui medicament”, conform sursei citate.

Când începe a doua tranșă de livrări

Împreună cu cei trei producători, ANMDMR a derulat toate procedurile necesare, pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare.