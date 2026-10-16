Ana Maria, apariție rară la un eveniment fără soțul ei, Daniel Pavel: „Prima oară când lipsește”

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Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, a atras toate privirile, joi seara, pe podiumul de modă de la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului. De această dată, prezentatorul TV nu i-a fost alături.
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Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, soția omului de televiziune a explicat motivul pentru care a fost nevoită să vină singură la eveniment, mărturisind că este prima dată când partenerul său de viață nu o poate însoți la o prezentare de modă.
Departe de reflectoarele din România, prezentatorul TV se află pe continentul african pentru un proiect important. Ana Maria Pavel a explicat că soțul ei și-a asumat acest rol, motiv pentru care în programul său s-a impus această deplasare.
„Este prima oară când lipsește la o prezentare sau la un eveniment de-al meu. Daniel este în Kenya, împreună cu Camera de Comerț România - Kenya, proaspăt înființată, și muncește. Este vicepreședinte și l-am scuzat de data asta, pentru că Andreea Marin este prietena mea bună și m-a invitat pentru o prezentare de modă împreună cu Alin Gălățescu, așa că nu am putut să refuz”, a declarat Ana Maria Pavel pentru Libertatea.
Legătura ei cu lumea modei este una veche, colaborând cu stilistul Alin Gălățescu de mai bine de 15 ani, perioadă în care a participat la numeroase gale și prezentări
Deși a avut ocazia să îmbrățișeze o carieră de model, soția lui Daniel Pavel a preferat să se focuseze pe educație, fiind absolventă de Drept și de Actorie. Ana Maria Pavel a dezvăluit că a studiat actoria timp de trei ani în Los Angeles.
„Eu de fapt eram reprezentantul unei reviste la toate săptămânile modei, unde mă întâlneam cu toți designerii cunoscuți în backstage. Nu m-a tentat o carieră în modeling pentru că știam că sunt multe sacrificii și îmi doream să învăț, să fac Dreptul și Actoria. Am studiat actoria la Los Angeles timp de trei ani. În prezent îmbin Dreptul cu media și vine la pachet și actoria. Vom filma anul viitor pentru un proiect, dar toamna aceasta este plină de evenimente, o să ne vedeți în multe locuri”, a concluzionat Ana Maria Pavel.