Ana Maria, apariție rară la un eveniment fără soțul ei, Daniel Pavel: „Prima oară când lipsește”

Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, a atras toate privirile, joi seara, pe podiumul de modă de la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului. De această dată, prezentatorul TV nu i-a fost alături.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, soția omului de televiziune a explicat motivul pentru care a fost nevoită să vină singură la eveniment, mărturisind că este prima dată când partenerul său de viață nu o poate însoți la o prezentare de modă.

Motivul deplasării lui Daniel Pavel în Kenya

Departe de reflectoarele din România, prezentatorul TV se află pe continentul african pentru un proiect important. Ana Maria Pavel a explicat că soțul ei și-a asumat acest rol, motiv pentru care în programul său s-a impus această deplasare.

„Este prima oară când lipsește la o prezentare sau la un eveniment de-al meu. Daniel este în Kenya, împreună cu Camera de Comerț România - Kenya, proaspăt înființată, și muncește. Este vicepreședinte și l-am scuzat de data asta, pentru că Andreea Marin este prietena mea bună și m-a invitat pentru o prezentare de modă împreună cu Alin Gălățescu, așa că nu am putut să refuz”, a declarat Ana Maria Pavel pentru Libertatea.

Legătura ei cu lumea modei este una veche, colaborând cu stilistul Alin Gălățescu de mai bine de 15 ani, perioadă în care a participat la numeroase gale și prezentări

Soția lui Daniel Pavel a studiat actoria în Los Angeles

Deși a avut ocazia să îmbrățișeze o carieră de model, soția lui Daniel Pavel a preferat să se focuseze pe educație, fiind absolventă de Drept și de Actorie. Ana Maria Pavel a dezvăluit că a studiat actoria timp de trei ani în Los Angeles.