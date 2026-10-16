Ucraina a lovit pentru prima dată o instalație energetică din Hantî-Mansi, de unde provine 40% din petrolul Rusiei. Ținta este situată la 2.500 de kilometri de front

Un incendiu a izbucnit vineri după-amiază la o „instalație industrială din districtul Surgut” care aparține companiei de gaze Gazprom, relatează The Moscow Times, care îl citează pe guvernatorul Ruslan Kuharuk.

Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit pe fondul unui atac cu drone lansat de ucraineni spre districtul autonom Hantî-Mansi.

Uzina de stabilizare a condensatului de gaze din Surgut, care aparține Gazprom, a fost vizată în acest atac, potrivit unor martori de la fața locului.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată un incendiu masiv și o coloană neagră de fum ridicându-se din incinta instalației industriale.

Uzina din Surgut este cea mai unitatate de procesare a condensatului de petrol și gaze din Rusia, producând motorină, benzină, kerosen și GPL.

Distanța de la Surgut până la granița cu Ucraina este de 2.500 de kilometri. Astfel, Ucraina reușește pentru prima dată să atace o instalație energetică din districtul autonom Hantî-Mansi, de unde provine 40% din totalul petrolului rusesc.