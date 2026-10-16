Guvernul a majorat amenzile CNA până la 440.000 de lei pentru posturile TV și radio

Ca urmare a Hotărârii de Guvern privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 90 şi 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, posturile TV și radio riscă sancțiuni din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de până la 440.000 de lei.

Ce actualizează această hotărâre

Această hotărâre actualizează, în funcție de evoluția indicelui inflației, cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului, relatează News.ro.

Această actualizare a amenzilor contravenționale în funcție de rata inflației cumulate de la ultima stabilire a cuantumului acestora, în anul 2009, este justificată de diminuarea valorii reale a sancţiunilor ca urmare a evoluţiei preţurilor.

În acest context, actualizarea amenzilor are ca scop corelarea nivelului acestora cu evoluţiile economice înregistrate în perioada 2009-2026 şi menţinerea eficienţei mecanismului de sancţionare.

Indicele total al preţurilor de consum este de 220,17% pentru perioada august 2009-august 2026

În acest context, aplicarea indicelui la cuantumul maxim actual al amenzii, de 200.000 de lei, conduce la un cuantum maxim actualizat de 440.340 de lei, rotunjit în hotărâre la 440.000 de lei.

Intervenţia normativă este necesară pentru asigurarea unei corelări între nivelul sancţiunilor contravenţionale şi condiţiile economice actuale, precum şi pentru menţinerea eficienţei mecanismului de sancţionare a faptelor contravenţionale prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Cum se actualizează cuantumul amenzilor contravenţionale pentru faptele prevăzute de lege

Concret, pentru faptele prevăzute de lege, cuantumul amenzilor contravenţionale se actualizează astfel:

-Pentru faptele prevăzute la art. 90 alin. (2), hotărârea stabileşte amenzi cuprinse între 22.000 şi 440.000 de lei, faţă de nivelul actual, cuprins între 10.000 şi 200.000 de lei.

Contravențiile vizează, printre altele, difuzarea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor legale, utilizarea tehnicilor subliminale în cadrul comunicărilor comerciale audiovizuale, publicitatea mascată, nerespectarea dreptului la replică, retransmisia neautorizată şi furnizarea serviciilor media audiovizuale fără deţinerea unei licenţe audiovizuale.

-Pentru faptele prevăzute la art. 91 alin. (3), actul normativ stabileşte amenzi între 11.000 lei şi 220.000 de lei, faţă de nivelul actual cuprins între 5.000 şi 100.000 de lei.

Contravențiile vizează nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii media a unor dispoziţii ale legii, precum şi a deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).