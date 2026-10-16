Rusia și China nu reușesc să-și rezolve dezacordurile asupra proiectului de gazoduct Puterea Siberiei 2, ceea ce forțează regimul de la Moscova să caute clienți în Africa pentru gazele sale, scrie The Moscow Times.

Autoritățile ruse s-au reorientat spre țările africane pentru a găsi noi piețe pentru Gazprom, care a pierdut clienți-cheie în Europa din cauza războiului purtat împotriva Ucrainei.

Moscova propune tot felul de servicii, pe lângă gaze, ca să implanteze pe piețele africane

Ministrul rus al Energiei, Serghei Țivilev, a susținut vineri că Moscova este pregătită să furnizeze gaze țărilor africane. Pe lângă livrări de gaze, Moscova vrea să participe la explorări geologice, exploatarea de noi zăcăminte și oferirea unei „game complete de servicii energetice”.

Răspunsurile nu prea vin din Africa, în timp ce Kremlinul este disperat după clienți pentru gazele sale. În 2026, Rusia va exporta doar 77 de miliarde de metri cubi de gaze, față de 185 de miliarde în 2021 și 200 de miliarde la sfârșitul anilor 2010.

Până în 2028, după intrarea în vigoare a embargoului UE asupra gazelor rusești, exporturile Gazprom vor scădea la 72 de miliarde de metri cubi - nivelul din a doua jumătate deceniului 1980 - 1990, când s-a produs destrămarea Uniunii Sovietice.

Putin și Xi nu se înțeleg asupra prețului

Încercările lui Vladimir Putin de a negocia un nou contract de gaze cu Xi Jinping pentru a crește livrările Rusiei către China la 100 de miliarde de metri cubi pe an s-au dovedit până acum în van.

Ultima întâlnire dintre Putin și Xi, care a avut loc pe 31 august în marja summitului OCS de la Bișkek, a eșuat lamentabil pentru liderul autocrat rus.

China, care simte slăbiciunea lui Putin în contextul războiului din Ucraina și vulnerabilitatea lui în fața lui Xi Jinping, vrea să importe gaze la prețul de pe piața rusă - în jur de 50 de dolari pe mia de metri cubi - sau măcar la prețul intern pentru consumatorii industriali - în jur de 120 - 130 de dolari pe mia de metri cubi. South China Morning Post a obținut această informație de la surse avizate.

De cealaltă parte, Putin vrea să vândă gaze la 250 - 260 de dolari pe mia de metri cubi, adică la prețul celor livrate prin gazoductul Puterea Siberiei 1. El susține că acest preț include deja o reducere de aproximativ 40% față de contractele pe care Gazprom le are cu alți clienți din străinătate și care se ridică în medie acum la 420 de dolari pe mia de metri cubi.