Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu

Sorin-Gabriel Ionescu, care este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în cadrul cabinetului Niculescu, este directorul Colegiului Național Bănățean din 2014. Înainte de a fi propus drept ministru delegat din partea PSD, partid în care a intrat din 2000, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de director. Marți, 13 octombrie 2026 a avut loc proba de competențe la care a participat și Sorin Ionescu.

Prima dintre cele trei probe ale concursului pentru directori, de evaluare a competențelor, a avut loc deja, astfel că Sorin Ionescu a participat și a promovat cu nota 7, potrivit documentelor de pe site-ul ISJ Timiș, scrie Cotidianul. Nota sa este publică, astfel că nu a solicitat anonimizarea.

Examenul a durat o oră, iar profesorii înscriși au primit un test standardizat cu 20 de întrebări tip grilă. Testul a conținut 7 itemi de raționament verbal și 7 de raționament numeric. De asemenea, candidații au rezolvat 6 întrebări de logică.

Candidații declarați admiși la proba de marți vor susține proba scrisă pe 20 octombrie 2026. Între 21 octombrie și 4 noiembrie 2026 se desfășoară evaluarea proiectelor manageriale ale candidaților. Interviul se desfășoară între 12 și 27 noiembrie 2026.