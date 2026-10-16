Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu

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Sorin-Gabriel Ionescu, care este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în cadrul cabinetului Niculescu, este directorul Colegiului Național Bănățean din 2014. Înainte de a fi propus drept ministru delegat din partea PSD, partid în care a intrat din 2000, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de director. Marți, 13 octombrie 2026 a avut loc proba de competențe la care a participat și Sorin Ionescu.
Prima dintre cele trei probe ale concursului pentru directori, de evaluare a competențelor, a avut loc deja, astfel că Sorin Ionescu a participat și a promovat cu nota 7, potrivit documentelor de pe site-ul ISJ Timiș, scrie Cotidianul. Nota sa este publică, astfel că nu a solicitat anonimizarea.
Examenul a durat o oră, iar profesorii înscriși au primit un test standardizat cu 20 de întrebări tip grilă. Testul a conținut 7 itemi de raționament verbal și 7 de raționament numeric. De asemenea, candidații au rezolvat 6 întrebări de logică.
Candidații declarați admiși la proba de marți vor susține proba scrisă pe 20 octombrie 2026. Între 21 octombrie și 4 noiembrie 2026 se desfășoară evaluarea proiectelor manageriale ale candidaților. Interviul se desfășoară între 12 și 27 noiembrie 2026.
În ceea ce privește rezultatele finale, acestea vor fi anunțate pe data de 9 decembrie 2026.