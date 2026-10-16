Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis vineri, 16 octombrie, că își continuă programul prin care eliberează trotuarele și bulevardele de mașini parcate și a susținut că nu îl interesează să fie votat „la infinit”, ci „să pună orașul la punct”.

Potrivit estimărilor edilului, în București și Ilfov sunt 2,8 milioane de mașini

„Mi-au spus că urăsc mașinile. Nu mă încearcă diferite sentimente fată obiecte, dar sunt alte lucruri mai importante la care țin: iubesc orașul, aerul curat, ordinea, și - în general - lucrurile bine puse la punct. Atunci când eliberăm bulevardele principale de sub mașini nu facem altceva decât să echilibrăm situația de fapt, să le facem loc și pietonilor. Atâta tot. Autoturismele sunt efectiv peste tot: 2.800.000 în Bucuresti și Ilfov, potrivit RAR”, a scris Ciucu pe Facebook.

Și a continuat: „Accesibilizăm trotuarele. Pesoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, părintii și copiii lor, au nevoie de trotuare curate, verzi, umbroase, plăcute. Că așa este normal să fie, și da, un primar trebuie să prioritizeze viețile lor în raport cu confortul de a-ți parca mașina în ușa blocului, pe trotuar la bulevard”.

Ciucu a susținut că nu vrea să fie „reales la infinit”, ci „să pună orașul la punct”: „Mi se mai spune că nu mă vor mai vota cei care nu mai pot parca pe trotuar. De parcă scopul meu este să fiu primar ca să fiu reales la infinit. Nu, scopul meu este sa pun orașul la punct, să ne civilizăm”.

Edilul general a mai precizat că se vor construi și parcări subterane în Centru, dar fără să ofere un estimat de timp: „Alții cer parcări supraetajate. Vom avea, în Centru, pentru a duce mașinile în subteran dar sa si putem aflui comercial zona. O astfel de parcare, cu 400 de locuri, ne costă cât constuirea a două școli. Si sunt o picatură într-un ocean. 400 de locuri, sau sa zicem ca facem zece, 4000 de locuri scumpe, raportat la milioanele de mașini nu rezolvă nimic”.

Reamintim că, pe 30 septembrie, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat noul regulament privind ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcate neregulamentar în București.

Tarifele pe care proprietarii mașinilor ridicate le vor plăti vor fi:

Ridicare vehicule mai mici de 5 tone - 400 lei Ridicare vehicule mai mari de 5 tone - 540 lei Transport vehicule mai mici de 5 tone - 300 lei Transport vehicule mai mari de 5 tone - 400 lei Depozitare 1-24h + eliberare - 300 lei Depozitare peste 24h - 150 lei/zi Oprirea ridicării (taxa deplasare platformă până la locul ridicării + taxa de manipulare) - 400 lei Tarif special de depozitare pentru vehiculele care intră în statutul de vehicul abandonat - 150 lei.

Primăria Capitalei a început în martie acțiunile de eliberare a trotuarelor de mașinile parcate neregulamentar. Ulterior, Ciucu a mers pe jos în mai multe zone din București pentru a vedea dacă se respectă ce a cerut și care este situația.