„S-a instalat iarna la munte!” Avertismentul Salvamont Prahova pentru turiști: vânt puternic, ninsori și ceață în acest weekend

Turiștii sunt avertizați de către salvamontiștii prahoveni de faptul că la munte, la altitudini mari, „s-a instalat iarna”. De asemenea, în acest weekend, condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni „deosebit de dificile”.

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„Ninsoarea, vântul puternic şi ceaţa reduc vizibilitatea şi îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări", au transmis salvamontiştii prahoveni.

Salvatorii montani le recomandă turiştilor care îşi planifică o drumeţie în acest weekend să se informeze înainte să plece pe traseu asupra stării vremii şi a condiţiilor de pe traseu, să evite traseele de creastă şi zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă şi să nu plece la drum fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă: îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuşi şi căciulă.

„Nu subestimaţi ceaţa, vântul şi scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar şi pentru turiştii experimentaţi. Adaptaţi traseul la experienţa şi pregătirea fizică a grupului şi renunţaţi la drumeţie dacă situaţia o impune. Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformaţi o excursie de relaxare într-o situaţie de urgenţă. Prudenţa şi deciziile responsabile pot face diferenţa dintre o experienţă frumoasă şi un accident montan", mai spun salvamontiştii.