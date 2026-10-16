Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri seară, 16 octombrie, după ce a luat cina la un restaurant din cartierul Primăverii alături de Sorin Costreie, propus ministru al Educației, că Marian Neacșu (PSD) „este un om competent”.

Cum a răspuns Luca Niculescu reproșurilor că va conduce un guvern PSDan și ce a spus despre Marian Neacșu

„Marian Neacșu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani. Este un om competent în administrația română și va fi vicepremier, și ministru de Interne în acest guvern”, a afirmat Luca Niculescu.

Întrebat despre criticile referitoare la faptul că Guvernul pe care l-a creionat este majoritar PSD, plus miniștri propuși de președintele Nicușor Dan, adică „PSDan”, premierul desemnat a răspuns: „Guvernul va fi al României și, chiar dacă sunt miniștri din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare, invitația a fost lansată, după cum știți, mai multor partide, chiar dacă sunt tehnicieni și experți, cum este domnul ministru Sorin Costreie, va funcționa ca o singură echipă”.

Reamintim că Marian Neacșu (62 de ani) a fost secretar general al PSD (2015-2018) și al Guvernului (2021-2023), plus vicepremier (2023-2026) și este considerat „eminența cenușie” a social-democraților.

Neacșu este acum propunerea partidului condus de Sorin Grindeanu pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. În urmă cu 10 ani, Neacșu a fost condamnat definitiv, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Ulterior, însă, Neacșu a fost reabilitat.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.