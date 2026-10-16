Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, 16 octombrie, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că sunt „şanse mari” ca guvernul propus de Luca Niculescu să fie învestit în Parlament pe 20 octombrie.

Nicușor Dan: „Sunt șanse foarte mari ca acest Guvern să treacă”

„Eu sunt bucuros că există acorduri între prim-ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare, care este o urgență, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să îl trecem prin Parlament anul acesta și pe chestiuni de bun simț care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o așteptare pe care românii au avut-o și eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum 4-5 luni. Eu cred că sunt șanse foarte mari ca acest Guvern să treacă”, a spus șeful statului aflat în capitala Belgiei.

Întrebat dacă este mulțumit de alcătuirea Guvernului Luca Niculescu, Nicușor Dan a răspuns: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație, în democrație oamenii votează partide și partidele, prin votul lor în Parlament, numesc Guvernul. Mai departe, pe măsurile lui, o să încerc să colaborez instituțional cu Guvernul ăsta și sper să nu fiu în situația să îi critic”.

Președintele a mai fost întrebat dacă vor exista reforme pe care Guvernul Niculescu le va face, precum începerea reformei administrativ-teritoriale sau cea privind legea salarizării.

„Există primul ministru, există Guvernul și există majoritatea din Parlament care îl sprijină. De asemenea, există o regulă că, dacă ești în politică, trebuie să faci cât mai mult din ce așteaptă oamenii care ți-au dat votul să faci. Românii așteaptă reformă, eu sper ca acest guvern să facă cât mai multe din reformele pe care românii le așteaptă. O să vedem cu toții”, a replicat Nicușor Dan.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.