O văduvă a donat o vilă de peste 1,6 milioane de euro de pe malul lacului Como, în Italia. Condiția impusă de femeie

O văduvă din Italia a decis să doneze o vilă estimată la peste 1,6 milioane de euro municipalității Varena, situată pe malul estic al lacului Como. Gestul său emoționant are scopul de a păstra vie amintirea soțului său decedat.

Care este condiția pe care femeia a impus-o

Vila, aflată în inima uneia dintre cele mai renumite destinații turistice din Italia, va trece din proprietate privată în domeniu public. Construită pe două etaje, casa a fost locuința cuplului timp de ani de zile, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Parterul include o bucătărie, o sufragerie, un living spațios și o verandă ce oferă o priveliște spectaculoasă spre grădină. La etaj, se află trei dormitoare și două băi.

Proprietatea mai dispune de o terasă panoramică și o grădină, ambele cu vedere spre lac. În plus, văduva a decis să doneze și mobilierul, precum și toate obiectele existente în interiorul casei, informează Blic.

Gestul generos al femeii vine însă cu o condiție clară: vila va trebui utilizată exclusiv în interes public pentru următorii 90 de ani. Astfel, fosta reședință privată a familiei va deveni un centru destinat evenimentelor culturale și turistice, precum și un spațiu de întâlnire pentru comunitate și vizitatori.

„A fost un loc cu adevărat special”

Primarul din Varena, Mauro Manzoni, a declarat că această donație este fără precedent, subliniind valoarea sa excepțională. După cum a subliniat el, angajamentul pe termen lung privind scopul spațiului garantează că această donație își va păstra valoarea pentru generațiile viitoare.