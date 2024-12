„Este bine să anunţăm un calendar cât mai repede posibil. Asta înseamnă că după ce Guvernul se formează, şi asta cred că este prima urgenţă a noastră acum, nu candidaţii la preşedinţie. Deci prima urgenţă este să avem o majoritate stabilă care să ia măsurile de stabilitate financiară care să pregătească măsurile care trebuie puse în practică pentru a accesa banii europeni anul viitor ca să menţinem investiţiile şi să avem stabilitate în ţară şi, da, pentru sănătatea sistemului democratic din România cu cât este un calendar anunţat mai repede, deci la începutul anului viitor, cu atât este mai bine”, a spus Bolojan la Hotnews, potrivit news.ro.

„Cred că dacă se ţin alegerile cât mai repede posibil martie-aprilie, în aşa fel încât înainte de sărbătorile de Paşti să se finalizeze şi turul al doilea, cred că este bine în aşa fel încât să existe un termen rezonabil până la care această să spunem situaţie de provizorat să fie clar că se încheie”, a adăugat el.

El a precizat că în cadrul negocierilor cu PSD-USR-UDMR nu s-a discutat despre funcţia de premier, dar l-a avertizat pe actualul prim-ministru să se gândească serios dacă vrea să rămână în funcție.

„Din acest punct de vedere, eu am spus că PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier. Este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel, că lucrurile vor fi făcute mai bine”, a mai spus Bolojan.

Alegerile prezidențiale vor avea loc anul viitor, la o dată ce va fi stabilită de Guvern, după ce Curtea Constituțională a anulat pe 6 decembrie primul tur al alegerilor câștigat surprinzător de Călin Georgescu.

