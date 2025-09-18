Întrebat la Euronews ce s-ar întâmpla cu prețurile dacă plafonarea nu ar mai fi menținută, Bolojan a amintit că măsura urmează să expire la 1 ale lunii.

„Când s-a decis prelungirea, la sfârșitul lui iunie, cu încă trei luni, în Guvern s-a discutat că aceasta va fi ultima prelungire. Din perspectiva plafonării, sunt trei chestiuni esențiale. În primul rând, intervenția directă în piață nu rezolvă problema, pentru că orice limitare generează distorsiuni – dacă reduci adaosul la unele produse, distribuitorii îl mută pe altele”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că, pentru prețuri accesibile și produse de calitate, este nevoie de sprijinirea producției și procesării agroalimentare din România.

„Trebuie să avem mai multe produse românești, de calitate, companii mai competitive și o industrie agroalimentară consolidată. În același timp, e important să asigurăm o competiție corectă: acces egal pentru producătorii români în supermarketuri și tratament echitabil pentru produsele lor”, a subliniat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă plafonarea ar putea fi prelungită, premierul a precizat că decizia trebuie fundamentată pe date concrete.

„Nu luăm hotărâri pripite. Acum adunăm toate datele din piaţă, vedem care a fost evoluţia, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânşii că s-ar întâmpla şi funcţie de toate aceste date vom lua decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a spus Ilie Bolojan.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că hotărârea de a nu prelungi plafonarea a fost luată de coaliția de guvernare fără opoziții.

Totuși, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut clarificări urgente, susținând că subiectul nu a fost discutat în coaliție și că PSD nu poate accepta această decizie.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025. Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.

