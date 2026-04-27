Fostul șef al Ambulanței Dolj a fost condamnat la închisoare cu suspendare

Conform instanței, Cristian Gîngioveanu a fost găsit vinovat pentru luare de mită în formă continuată și utilizarea de informații nedestinate publicității.

Acesta a fost acuzat că ar fi furnizat subiectele pentru examenele de șoferi și asistenți medicali către 12 candidați, în schimbul unor sume de bani considerabile.

„În baza art. 485 alin. 1 lit. a) C.p.p., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 12.02.2026 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Craiova şi inculpatul GÎNGIOVEANU CRISTIAN”, se menționează în hotărârea Tribunalului Dolj.

Pe lângă condamnarea la închisoare cu suspendare pentru o perioadă de 3 ani, judecătorii l-au obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” sau la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri din Craiova.

Ce interdicții profesionale a primit după decizia instanței

Gîngioveanu nu va mai putea ocupa funcția de manager general al SAJ Dolj sau orice altă poziție similară în cadrul unei instituții publice timp de doi ani după executarea pedepsei, conform sentinței. În plus, instanța a dispus confiscarea unor sume semnificative găsite la domiciliul său, pe care acesta nu le-a putut justifica.

„Dispune confiscarea extinsă a sumelor de 413.320 euro, 36.952 lei (RON) și 6.620 USD, sume ce reprezintă diferența dintre sumele totale ridicate de la domiciliul inculpatului Gîngioveanu Cristian conform procesului-verbal de percheziție domiciliară din 31.10.2024 și sumele confiscate ca mită”, se arată în hotărârea instanței.

Fostul manager al Serviciul de Ambulanță Dolj a fost reținut în octombrie 2024, pentru luare de mită.

Fostului manager de la Serviciul de Ambulanță Dolj i-au fost confiscați banii

În afară de aceste sume, au fost confiscate și 10.000 de euro primiți ca mită directă, precum și alte beneficii necuvenite în valoare de peste 5.000 de lei, oferite în schimbul unor angajări.

Ancheta a dezvăluit o vastă rețea de corupție, coordonată de apropiații lui Cristian Gîngioveanu. Socrul său, Constantin Găvan, a fost condamnat anterior la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, fiind acuzat că intermedia mita pentru angajări.

