„Așa ai șanse să oprești motorul”

„Dacă mașina «o ia pe ulei» și începe să se tureze singură, cu mult fum, trebuie să reacționezi repede: rămâi calm și îți dai seama ce se întâmplă, tragi frâna de mână, calci ambreiajul, bagi a 5-a, apoi lași ambreiajul brusc. Așa ai șanse să oprești motorul înainte să se facă praf. După asta, chemi o platformă și o duci la service. Am trecut recent prin asta și mă bucur că am putut să ajut omul la timp”, a povestit bărbatul pe TikTok.

Ce se întâmplă, de fapt, sub capotă?

Motoarele diesel funcționează pe principiul aprinderii prin compresie. Spre deosebire de motoarele pe benzină, care au nevoie de bujii, un diesel are nevoie doar de combustibil și aer sub presiune.

Problema apare atunci când uleiul de motor ajunge în camera de ardere și începe să joace rolul de combustibil. Cel mai adesea, simeringurile (garniturile) axului turbinei se uzează și cedează. Uleiul care ar trebui să ungă turbina este pulverizat direct în admisia de aer.

Astfel, motorul arde uleiul respectiv, ceea ce crește turația. Cu cât turația e mai mare, cu atât turbina trage mai mult ulei din baie, accelerând motorul și mai tare.

În acest punct, tăierea contactului nu mai are niciun efect. Motorul nu mai depinde de motorina din rezervor, ci „se hrănește” singur cu propriul ulei de ungere până când acesta se termină sau motorul explodează.

Metoda salvatoare: „Omorârea” motorului

Dacă te afli în această situație, ai la dispoziție doar câteva secunde înainte ca motorul să se gripeze sau să ia foc. Nu scoate mașina din viteză! Dacă ai o mașină cu transmisie manuală, urmează acești pași:

Apasă frâna de picior cât poți de tare.

Calcă ambreiajul și introdu maneta în treapta a 5-a sau a 6-a (o viteză superioară).

Ridică brusc piciorul de pe ambreiaj în timp ce ții frâna călcată la maximum.

Această manevră va bloca mecanic motorul, forțându-l să se oprească înainte de a se distruge complet.

Dacă ai o cutie automată, situația este mult mai complicată, deoarece nu poți forța oprirea motorului prin transmisie. Singura variantă teoretică este blocarea admisiei de aer (cu o cârpă groasă sau un extinctor), dar este extrem de periculos să deschizi capota în timp ce motorul este gata să explodeze.

Semnele care îți spun că ești în pericol

Turbina nu „pleacă” pe ulei din senin. Există semnale de alarmă pe care nu trebuie să le ignori:

Consum nejustificat de ulei: Verifică joja periodic. Dacă nivelul scade rapid, uleiul ajunge undeva unde nu trebuie.

Fum albastru pe evacuare: Mai ales la accelerări bruște.

Sunete ciudate: Un șuierat metalic sau un „vâjâit” nefiresc care vine de la compartimentul motor.

Lipsa de putere: Mașina nu mai „trage” ca înainte.

