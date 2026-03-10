În acest moment nu se știe ce au discutat Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, dar este de așteptat ca Guvernul României să ofere un comunicat și imagini mai târziu.

Amintim că discuția dintre premierul României și Gerd Chrzanowski a avut loc la două săptămâni după ce Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, preia supermarketurile La Cocoș, dar cu anumite condiții. Printre altele, grupul Schwarz trebuie să continue politica de prețuri și să nu crească adaosul comercial peste un anumit nivel stabilit ca reper, timp de 4 ani, și să nu închidă afacerea în primii 5 ani.

Schwarz Group este unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume, cu sediul în Neckarsulm, Germania. Este compania-mamă a unor lanțuri de magazine foarte cunoscute în Europa. Principalele branduri din grup sunt Lidl și Kaufland.

Potrivit celor mai recente informații disponibile, Schwarz Group a raportat pentru anul fiscal 2024 o cifră de afaceri totală de aproximativ 175 miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproape jumătate din valoarea economiei României într-un an.

CEO-ul Schwarz Group este Gerd Chrzanowski

Din 2020, CEO-ul Schwarz Group este Gerd Chrzanowski, un neamț în vârstă de 54 de ani. El este șeful companiei care are peste 550.000 de angajați și 13.000 de magazine în peste 30 de țări și este considerat unul dintre cei mai influenți manageri din industria globală de retail.

